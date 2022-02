Edmilson Filho estrelará série de comédia da HBO Max

O ator e comediante cearense Edmilson Filho estrelará uma nova série de comédia que será veiculada na plataforma HBO Max. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 7, pela colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo. Ainda de acordo com a jornalista, a ideia foi elaborada pelo próprio artista e a dramaturga Paula Amaral será responsável por gerenciar a equipe de roteiristas da produção.

Sobre o assunto Documentários sobre música voltam a atrair jovens fãs

Segunda temporada da audiossérie "Paciente 63" chega ao Spotify na terça, 8

Avô e neta, Lima Duarte e Paloma estreiam parceria em "Além da Ilusão"

Conheça artista que reimagina obras clássicas com protagonismo negro

A obra será ambientada em terras cearenses e, até o momento, são previstos dez episódios para a produção. No enredo, destaque para a aposta no realismo fantástico, apresentando um homem “que luta contra assombrações”. A comédia se passará “longe do sertão, em áreas verdes e com serras”. Ainda não foi anunciada previsão de estreia da série.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em sua carreira, Edmilson Filho já protagonizou obras como “Cine Holliúdy” - tanto série quanto os dois volumes cinematográficos -, “O Shaolin do Sertão” e, em 2021, o filme “Cabras da Peste”, disponível na Netflix e com atuação também de Matheus Nachtergaele (“O Auto da Compadecida”).

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags