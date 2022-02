Com Larissa Manoela, "Além da Ilusão" estreia nesta segunda, 7, na TV Globo

Com narrativas de amor, injustiças e magia, “Além da Ilusão” é a nova novela das seis da TV Globo. A trama se passa entre as décadas de 1930 e 1940, a partir do amor proibido de Davi e Elisa. O jovem mágico e a moça que pertence a uma família rica vivem um relacionamento que não é aceito pelo pai da jovem, até que um trágico acidente causa a morte de Elisa. Davi é acusado e preso injustamente pelo acontecido. Após dez anos, ele foge do cárcere, assume outra identidade e reencontra Isadora, irmã de Elisa. O que o rapaz não esperava é que a jovem tivesse a mesma aparência de sua falecida namorada e seus sentimentos com relação a ela passassem a ficar confusos.

Escrita por Alessandra Poggi e com direção de Luiz Henrique Rios, a novela marca a estreia de Larissa Manoela na TV Globo, que dará vida às duas irmãs, Elisa e Isadora, nas duas fases da novela, e viverá um romance com o personagem de Rafael Vitti. Também estão no elenco Jayme Matarazzo, Danilo Mesquita, Carol Dellarosa e Larissa Nunes. A nova produção das seis estreia nesta segunda-feira, 7 de fevereiro, substituindo “Nos Tempos do Imperador”. Em coletiva de imprensa, a autora, o diretor e os protagonistas deram detalhes sobre a história inédita.

“O tema principal da nossa história é o amor e o amor engloba encantamento, paixão, planos, sonhos, vontades, desejos… Então nossa história tem tudo isso. Tudo acontece porque eles dois se apaixonam perdidamente e decidem viver esse amor apesar dos pesares, das forças que lutam contra o amor deles dois, que é um amor verdadeiro, genuíno e que eles acreditam que merece ser vivido”, explica Rafael Vitti. “É um amor à primeira vista, uma coisa que pouco se vê a nova geração falando, mas é algo que a gente quer resgatar e que as pessoas consigam se identificar através desses personagens, desse amor verdadeiro, que pulsa, que falta o ar, que causa borboletas no estômago”, declara Larissa Manoela.

A atriz Sofia Budke irá interpretar Isadora na primeira fase da novela. Já Larissa Manoela dará continuidade a atuação da personagem na segunda fase, quando Isadora já for adulta. A artista terá o desafio de viver dois papéis diferentes e conta que a trágica morte de Elisa irá moldar os objetivos de vida de Isadora.

“A gente fala sobre uma menina que cresceu com essa dor de ter perdido a irmã e que a deixou fragilizada e ao mesmo tempo muito forte para viver seu objetivo e não focar nesse lado do amor, do encanto. Ela acaba não acreditando tanto nesse amor, tendo em vista que a Elisa viveu e se entregou e acabou vivendo esse fim trágico. Então, para construir a Isadora e essa relação, quando o Davi aparece, e que ela não sabe que é o Davi, é super interessante porque é uma outra menina, uma outra realidade. Ela tem presente essa irmã no coração, não consegue se lembrar muito bem, mas ela leva sim essa coisa da Elisa ter vivido essa tragédia”, explica. “Quando o Davi aparece é realmente algo que ela vai começar a descobrir dentro dela, porque é muito novo, ela não sabe o que é de fato”, ressalta.

Rafael pontua que para o seu personagem também será um grande dilema viver esse romance. Ao sair da prisão, Davi está focado apenas em provar sua inocência, mas o encontro com Isadora irá mudar seu rumo. “Ele se depara com essa menina, que é a Isadora, que ele conheceu quando era criança, e ela é muito parecida com a irmã, a Elisa. Eu acho que isso gera uma confusão mental no Davi. Na minha cabeça, acho que ele não queria. ‘Eu não posso me apaixonar por ela agora, eu preciso resolver minha vida’”, reflete.

Apesar disso, o ator acredita que a sensibilidade dos personagens os permite viver esse amor sem julgamentos. “A gente não manda no nosso coração. Ele se apaixona porque Davi e Isadora compartilham de valores da vida que os fazem um admirar o outro, um se encantar pelo outro, e aos poucos, com a convivência, eles vão descobrindo que se amam”, comenta.

Na primeira fase da novela, Elisa e Davi se apaixonam, mas Matias (Antonio Calloni), pai da moça, é contra o relacionamento dos dois. Ele desconfia de Davi por sua origem humilde e acredita que o mágico quer dar um golpe na família através do relacionamento com Elisa. A situação piora para Davi com a morte de Elisa. O pai da moça usa sua influência como juiz para colocar a culpa no mágico, o que resulta em sua prisão.

A segunda fase da produção se passa dez anos após a prisão de Davi. Ele consegue escapar e está decidido a provar sua inocência. Até que se depara com Isadora, a irmã mais nova de Elisa, Isadora, que cresceu e se tornou idêntica a ela, mas apenas na aparência. Aos 18 anos, a caçula é uma jovem à frente do seu tempo, que não tem o casamento como prioridade em sua vida, e sim sonha em se tornar uma estilista. Ela vive um relacionamento com Joaquim, mas a chegada de Davi irá balançar seus sentimentos.



Além da Ilusão

Quando: segunda-feira, 7 de fevereiro

Onde: TV Globo

