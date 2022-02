Boyce Avenue apresenta show em Fortaleza em junho

A banda estadunidense Boyce Avenue se apresenta em Fortaleza, no dia 17 de junho, no Colosso. Ingressos estão disponíveis nas bilheterias virtuais

A banda estadunidense Boyce Avenue apresentará um show em Fortaleza no dia 17 de junho. Apresentação do grupo vai acontecer no espaço “Colosso Garden”, no Colosso Fortaleza.

A capital cearense será a primeira cidade brasileira onde o trio vai passar em território nacional. Também há datas para Brasília, Ribeirão Preto, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Curitiba.

Os ingressos estão sendo vendidos de forma on-line pelo site da Bilheteria Digital. Os valores variam entre R$ 150 e R$ 360. Evento somente permitirá entrada mediante comprovante de vacina e uso obrigatório de máscara.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O grupo norte-americano se tornou popular com covers em seu canal do Youtube, que reúne mais de 15 milhões de inscritos. Nesta plataforma, eles têm cinco bilhões de visualizações nos vídeos.

Algumas de suas versões mais famosas são “Easy On Me”, “Photograph”, “Heavan”, “Mirrors”, “Thinking Out Loud”, “Tears In Heaven” e outras.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Nos Tempos do Imperador: Globo recebe denúncia de racismo nos bastidores da novela

Amava Nada: Lucas Lucco lança clipe inédito com Marília Mendonça

Boyce Avenue

Quando: 17 de junho, às 20 horas

Onde: Colosso Fortaleza (avenida Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz)

Ingressos: na Bilheteria Digital, com valores entre R$ 150 e R$ 360



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags