Rihanna publica primeira foto caseira da barriga de grávida; veja

Rihanna publicou nessa quarta-feira, 2, seu primeiro registro fotográfico caseiro enquanto grávida. No Instagram, a cantora barbadense compartilhou uma foto de perfil olhando para sua barriga em um cenário doméstico. Junto disso, estão outras imagens previamente divulgadas, de cunho mais profissional. A publicação soma 634 mil curtidas e quase 115 mil compartilhamentos no Twitter.



A gravidez de Rihanna com o atual namorado, A$AP Rocky, se tornou um rumor no fim de 2021 e eventualmente parou de ser especulada. A confirmação veio nessa segunda, 31, com fotos divulgadas pelo fotógrafo de celebridades Miles Diggs e captadas durante uma intensa tempestade que cobriu de neve as ruas de Nova York.

Rihanna: multimilionária e heroína nacional

Aos 33 anos, Rihanna manteve o mistério por anos sobre a publicação de seu próximo álbum. O último disco de estúdio oficial, “Anti”, data de 2016. A artista originária de Barbados, cujo nome verdadeiro é Robyn Rihanna Fenty, tornou-se multimilionária com a música e agora também faz um sucesso notável com lingerie, maquiagem e moda.

Em novembro de 2021, foi escolhida como heroína nacional de Barbados. Seu relacionamento com A$AP foi formalizado pouco antes, após anos de rumores persistentes. Rihanna é o “amor da minha vida”, disse A$AP Rocky à revista GQ em maio de 2021.



