O POVO realiza live sobre impactos da Semana de Arte Moderna de 22 no Ceará

A live "Modernismo no Ceará: ecos da Semana de 22 no cenário cultural do Estado" acontece nesta quinta-feira, 3 de fevereiro, nas redes sociais

Há exatamente um século, entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922, acontecia um dos eventos que marcaram o cenário da cultura e das artes brasileiras. No Teatro Municipal de São Paulo, artistas como Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Anita Malfatti se reuniam para realizar a Semana de Arte Moderna. Essa ação, além de marcar o início do movimento modernista no Brasil, também teve repercussão no Ceará.

A partir desta perspectiva, O POVO realiza a live “Modernismo no Ceará: ecos da Semana de 22 no cenário cultural do Estado” nesta quinta-feira, 3 de fevereiro. Transmissão ao vivo ocorrerá no Facebook, no Twitter e no Youtube.

Na data, a jornalista e repórter do Vida&Arte, Bruna Forte, conversa com Rodrigo Marques, professor de Literatura da Universidade Estadual do Ceará (Uece), e com Regina Ribeiro, jornalista e mestre em Literatura Comparada.

Leia Também | Confira reportagem completa sobre o Modernismo no Ceará, na plataforma O POVO+

Os três profissionais vão dialogar sobre os impactos do Modernismo no estado cearense, além de abordar alguns artistas e escritores que marcaram a época.

Conteúdo faz parte do especial do O POVO em referência ao centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Conteúdo ainda conta com uma reportagem seriada e a série “Diálogos Audiovisuais”, ambos já disponíveis na plataforma O POVO Mais.

Semana de Arte Moderna de 22 - O POVO

Quando: quinta-feira, 3 de fevereiro, às 17h30min

Onde: no Facebook, no Twitter e no Youtube do O POVO

