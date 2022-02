Amazon Prime Video em fevereiro: veja lançamentos de filmes e séries

O Amazon Prime Video anunciou todos os títulos que chegam ao seu catálogo em fevereiro. Entre as novas produções originais do streaming, há o filme “I Want You Back”, que estreia no dia 10.

Peter (Charlie Day) e Emma (Jenny Slate) não se conhecem. Porém, na primeira vez em que se encontram, compartilham algo que os contecta: os dois terminaram namoros recentes com seus respectivos parceiros, Anne (Gina Rodriguez) e Noah (Scott Eastwood).

Eles tentam diminuir o peso da infelicidade, que vira uma missão depois de descobrirem por meio das redes sociais que seus ex-namorados estão com novos romances.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outro conteúdo exclusivo da Amazon é “With Love”. Série foca nos irmão Lily e Jorge Jr., da família Diaz, que buscam encontrar o amor. Eles passam por altos e baixos em diferentes feriados do ano, como Natal, Ano Novo, Dia dos Namorados e Dia dos Mortos.

“Lov3” é uma produção brasileira do streaming. Na trama, Sofia, Beto e Ana são irmãos, moram em São Paulo e estão no processo de compreender suas próprias vidas. Apesar de diferentes uns dos outros, os três tentam se desvencilhar dos traumas da família.

Ana, de 33, reata com o ex-marido Artur, mas agora está em um relacionamento aberto. Sofia, de 24, foi demitida de mais um emprego e divide uma casa com um trisal. Já Beto somente se sente atraído por homens héteros e deve lutar pela sua autoestima. (Confira o trailer clicando aqui)

O Prime Video também adicionou alguns títulos famosos em seu catálogo, como vários filmes da saga “Velozes e Furiosos”, “De Volta Para o Futuro”, “Um Lugar Silencioso”, “E.T. O Extraterrestre”, “Footlose” e “O Show de Truman”.

Amazon Prime Video em fevereiro

01/02

- Um Lugar Silencioso

- De Volta Para o Futuro II

- De Volta Para o Futuro III

- Um Tira da Pesada II

- Um Tira da Pesada III

- Chicago Med: Atendimento de Emergência (temporada 4)

- Um Príncipe em Nova York

- O Lorax, em Busca da Trúfula Perdida

- E.T.: O Extraterrestre

- O Chapolin Colorado (temporada 3)

- Chavis em Desenho Animado (temporada 7)

- Velozes e Furiosos

- + Velozes + Furiosos

- Velozes & Furiosos: Desafio em Tóquio

- Velozes & Furiosos 4

- Velozes & Furiosos 5: Operação Rio

- Velozes & Furiosos 6

- Velozes & Furiosos 7

- Footloose: Ritmo Contagiante

- G.I. Joe: A Origem de Cobra

- Gladiador

- Um Hotel Bom pra Cachorro

- Como Perder Um Homem em 10 Dias

- Bastardos Inglórios

- Tubarão

- Kink Kong

- Lei & Ordem: Unidade de Vítimas Especiais (temporada 20)

- Missão: Impossível - Efeito Fallout

- Sabrina

- O Resgate do Soldado Ryan

- Scarface

- Atirador

- Ted

- Rugrats, os Anjinhos: O Filme

- O Show de Truman

- Top Gun: Ases Indomáveis

03/02

- Reacher

08/02

- Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas

10/02

- I Want You Back

- Music

- With Love

11/02

- Hyde and Seek

- Dupla Explosiva 2: E a Primeira-Dama do Crime

14/02

- The Office (temporada 9 dublada)

15/02

- Hawaii Five-0 (temporada 6 dublada)

- Magnum P.I.

- O Grito

18/02

- Lov3

- A Maravilhosa Sra. Maisel (temporada 4)

25/02

- Operação Maré Negra

Disponíveis desde janeiro

- Dia dos Namorados

- Chicago Fire: Heróis Contra o Fogo (temporada 4)

- Chicago P.D.: Distrito 21 (temporada 4)

- Lei & Ordem: Unidade de Vítimas Especiais (temporada 13)

- Super Loja (temporada 5)

- Rua Cloverfield, 10

- Um Casamento Real

- A Família Addams 2

- Baywatch: S.O.S. Malibu

- Um Tira da Pesada

- Prenda-me Se For Capaz

- Pai em Dose Dupla

- Pai em Dose Dupla 2

- Pequena Grande Vida

- Eurotrip: Passaporte Para a Confusão

- Forrest Gump: O Contador de Histórias

- Grease: Nos Tempos da Brilhantina

- Jack Reacher: O Último Tiro

- Jack Reacher: Sem Retorno

- Meninas Malvadas

- Minority Report: A Nova Lei

- Sexo Sem Compromisso

- Rango

- Star Trek

- Além da Escuridão: Star Trek

- Star Trek Sem Fronteiras

- As Tartarugas Ninja: Fora das Sombras

- O Exterminador do Futuro: Gênesis

- O Último Mestre do Ar

- Bob Esponja: O Filme

- Bob Esponja: Um Herói Fora D'Água

- Warriors, Selvagens da Noite

- Transformers

- Transformers: A Vingança dos Derrotados

- Transformmers: A Era da Extinção

- Transformers: O Último Cavaleiro

- Guerra dos Mundos

- Guerra Mundial Z

- A Lenda do Cavaleiro Verde

- CSI: Investigação Criminal

- Mundo em Caos



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Ludmilla compra nova mansão e celebra: "nunca desista dos seus sonhos"

Sem permissão, site vende músicas de banda cearense, BTS e Britney

Hugh Jackman lamenta morte de Isaac Bardavid, dublador de Wolverine

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags