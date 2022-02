Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo na terça, 01/02

Um filme de romance vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 1º de fevereiro (01/02), às 15h15min (horário de Brasília), na TV Globo. Trata-se do longa "Questão De Tempo"

Um filme inglês vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça-feira, 1º de fevereiro (01/02)), às 15h15min (horário de Brasília), na TV Globo. Dirigido por Richard Curtis, “Questão De Tempo” é um longa-metragem de romance.

Ao completar 21 anos, Tim (Domhnall Gleeson) descobre através de seu pai (Bill Nighy) que pertence a uma linhagem de viajantes do tempo. Desse modo, ele consegue voltar ao passado, bastando apenas ir para um local escuro e pensar na época e no local para onde deseja ir.

Com isso, Tim decide usar seu poder para viajar no tempo e conquistar o coração da mulher dos seus sonhos. Mas acaba descobrindo que mudar a linha do tempo terá consequências inesperadas.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

Questão de Tempo



Quando: hoje, terça-feira, 1º de fevereiro (01/02), às 15h15min



Onde: no canal aberto da TV Globo

