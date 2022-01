Nicole Scherzinger diz que processo de fundadora do Pussycat Dolls não tem mérito

Em 2019, o Pussycat Dolls decidiu se reunir para uma nova turnê. Mas uma série de problemas começou a acontecer. A fundadora do grupo, Robin Antin, acusou Nicole Scherzinger de ameaçar parar de participar das reuniões caso ela não tivesse parte majoritária dos lucros, além de controle criativo e autoridade para tomar as decisões finais.

Esta, por sua vez, afirmou que a acusação era “sem mérito”, de acordo com novos documentos do processo, divulgados pelo portal “NME”. “Se Antin tivesse participado da negociação de boa fé, em vez de tentar teimosamente reviver o antigo acordo, a probabilidade é de que ambas as partes tivessem chegado a um acordo para uma nova turnê”, ela afirmou.

A situação fez com que Robin Antin se afastasse dos planos futuros do grupo. Apesar disso, algumas das ex-integrantes permaneceram. Foram elas: Nicole Scherzinger, Ashley Roberts, Jessie Sutta, Carmit Bachar e Kimberly Wyatt.

Há alguns dias, entretanto, Nicole confirmou que a turnê seria cancelada por causa da covid-19 e não estipulou novas datas. “Investi muito tempo, energia criativa e minhas próprias finanças para trazer este projeto de volta à vida e, embora esteja triste com a decisão, também estou muito orgulhosa do que conseguimos alcançar no curto período de tempo que tivemos juntas antes do covid”, explicou.

Após isso, Carmit Bachar e Jessie Sutta explicaram, em publicação conjunta nas redes sociais, que não tinham sido informadas sobre o cancelamento. As duas ficaram sabendo sobre a situação com o anúncio público.

“Nós queremos dizer quão desapontadas estamos por saber pelo Instagram que a turnê do Pussycat Dolls está cancelada. Até agora, não houve notificação oficial sobre isso. De qualquer forma, parece ser o fim de um capítulo de uma experiência incrível e cheia de memórias das quais seremos sempre gratas”, pronuciaram-se.

“Para os fãs, nós amamos vocês. Confie em nós, isso não era o resultado que estávamos esperando. Nós queríamos isso tanto quanto vocês, porque nós apreciamos muito vocês. Dói nos nossos corações saber que vocês precisaram esperar tanto tempo por uma resposta, mas, infelizmente, isso está fora do nosso controle”, completaram.



