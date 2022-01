Gracyanne Barbosa lamenta morte de cachorra: "amiga fiel"

A musa fitness Gracyanne Barbosa usou as redes sociais neste domingo, 9 de janeiro, para anunciar a morte de sua cachorra, chamada Bela. A cadela lutava contra um câncer e precisou passar por uma cirurgia em dezembro para retirar um tumor, além de ter amputado uma das pernas. Gracyanne escreveu um longo texto onde falou sobre a vivência de quase 15 anos.

"Quase 15 anos juntas, mas a nossa ligação é tão forte, que parece até de 'outras vidas'. Ah Bela, minha filha mais velha, meu anjo protetor, nunca imaginei a minha vida sem você. Por mais que soubesse que esse dia iria chegar, meu coração não estava preparado para a sua partida", desabafou.

A influenciadora declarou que a cachorra era "carinhosa, obediente, educada, parceira e feliz". "Obrigada por todos os momentos de alegria, companheirismo, por ter sido minha amiga fiel, aquela que não queria nada além da minha companhia, que ficava parada me admirando, quando eu viajava ficava triste sentindo minha falta, mas quando eu chegava era só alegria", ressaltou.

"Me perdoa se eu não pude estar mais com você, te dar o tanto de amor que você me deu e evitar que você sofresse, me desculpa filha. Ninguém foi tão guerreira como você, desde quando a resgatamos, foi desacreditada, mas mostrou pra todos a sua força, você me ensinou tanto, jamais serei capaz de agradecer por me escolher sua mãe", escreveu.

Na manhã desta segunda, 10 de janeiro, ela gravou vídeos nos stories do Instagram bastante emocionada, agradecendo as mensagens. "As mensagens de amor e carinho de vocês me dão forças", declarou. Apesar da situação, a musa fitness contou que está cumprindo sua rotina normal.

Confira o texto completo:

