Bob Saget, ator de "Três É Demais", é encontrado morto em hotel

Foi encontrado morto em um quarto de hotel em Orlando, na Flórida, no último domingo, 9, o ator e comediante estadunidense Bob Saget, famoso por sua participação como Danny Tanner na série “Três É Demais” e como o narrador de “How I Met Your Mother”. A informação foi confirmada pela polícia do condado de Orange. Até a publicação desta matéria, a causa da morte ainda não havia sido divulgada. O artista tinha 65 anos.

Segundo o site TMZ, o ator foi encontrado sem vida por um segurança em seu quarto no Hotel Ritz Carlton. No Twitter, o gabinete do xerife do Condado de Orange anunciou que se dirigiu ao hotel após chamado sobre um homem que não estava reagindo. Saget foi declarado morto ainda no local e não foram achados “sinais de crime ou drogas”, segundo o departamento.

O comediante estava na Flórida para apresentar sua turnê de stand-up e realizou seu último show no sábado, 8. Ele agradeceu à audiência nas suas redes sociais: “Eu não percebi que fiz uma sessão de duas horas hoje à noite. Estou de volta à comédia como quando tinha 26 anos. Acho que estou encontrando minha nova voz e estou amando cada momento dela”. O artista ainda chegou a dizer que veria seu público para mais apresentações em duas semanas.

Bob Saget se tornou famoso a partir da sua atuação na série de comédia familiar “Três É Demais” (no original, “Full House”), entre 1987 e 1995. Ele interpretou o personagem Danny Tenner, pai de três garotas (sendo uma delas interpretada pelas irmãs gêmeas Mary Kate e Ashley Olsen). Saget ainda retornaria a esse papel recentemente, no spin-off “Fuller House”, da Netflix. Além disso, teve papel de destaque na série “How I Met Your Mother”, em que foi o narrador da versão mais velha do protagonista Ted Mosby.



