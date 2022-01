10 músicas para o fim de semana; de The Weeknd a Wesley Safadão

Nesta semana, o Vida&Arte traz em sua lista de lançamentos musicais o novo álbum de The Weeknd, parceria de PK e Kevin O Chris, nova faixa de David Guetta e a junção do piseiro com o pagode baiano através das parcerias de Os Barões da Pisadinha e Parangolé. Confira as músicas:

1. The Weeknd - Dawn FM

O cantor canadense The Weeknd lançou seu quinto álbum de estúdio, intitulado "Dawn Fm". Ao todo são 16 faixas, incluindo parcerias com Lil Wayne e Tyler, The Creator, além da participação do ator Jim Carey. "Ouvi 'Dawn FM' com meu grande amigo Abel. É profundo, elegante e me colocou para dançar ao redor da sala. Estou emocionado por fazer parte dessa sinfonia", declarou Carey sobre o álbum.

Clique aqui para ouvir no Spotify

2. PK e Kevin O Chris – Época de Escola



PK e Kevin O Chris lançaram a faixa "Época de Escola", escrita por PK e inspirada em uma desilusão amorosa vivida nos tempos da escola. A música também ganhou um clipe disponível no YouTube.

Clique aqui para assistir o vídeo no YouTube

3. David Guetta e Morten – Permanence

David Guetta se uniu ao produtor dinamarquês Morten para lançar a faixa "Permanence". Os dois já trabalharam juntos em 2020 quando fizeram uma nova versão do clássico "Dreams", da Fleetwood Mac.

Clique aqui para ouvir no YouTube

4. Sorriso Maroto, L7Nnon, MD Chefe e MC Dricka - Nosso Flow (Remix Malak)



“Nosso Flow”, faixa do DVD "A.M.A – Antes que o Mundo Acabe", ganhou uma nova leitura feita pelo grupo Sorriso Maroto com a participação de L7nnon, MD Chefe, Mc Dricka e Malak. A versão foi feita pelos mesmos produtores do Poesia Acústica, a Pineapple TV e Storm Estúdios. “Essa versão é a música na sua melhor performance”, declara Bruno Cardoso. Originalmente feita como um trap, o Sorriso Maroto a transformou para um pagotrap e agora o grupo trouxe alguns convidados para somar à música. “Adicionamos novos ‘flows’ e esperamos que o público goste desse remix”, completa.

Clique aqui para ouvir no YouTube

5. Os Barões da Pisadinha e Parangolé - Não que Eu Vá



Depois de fazer história em 2020, bater recordes em 2021, Os Barões da Pisadinha começam 2022 com a faixa “Não Que Eu Vá”, parceria com Tony Salles, do Parangolé. A música mescla o estilo da Pisadinha com o pagode baiano. A letra fala sobre uma pessoa que quer ficar em casa, mas os amigos não param de chamar para sair e acaba cedendo.

Clique aqui para ouvir no YouTube

6. Carol & Vitoria - Pr3vias



A dupla Carol & Vitoria estreia o EP “Pr3vias”. Produzido pelo duo Hitmaker (responsáveis pela produção de hits como “Combatchy”, de Anitta, e “Cheguei”, de Ludmilla), o projeto conta com quatro faixas.

Clique aqui para ouvir no Spotify

7. Wesley Safadão - WS On Board



Dando início aos lançamentos de 2022, Wesley Safadão disponibiliza nesta sexta-feira (7) seu novo álbum “WS On Board”. “Me Supera em Off” é uma das faixas e fala sobre a dificuldade de ver a pessoa amada superando o relacionamento que acabou.

Clique aqui para ouvir no Spotify

8. Pitty - Casulo



Três anos depois do lançamento de "Matriz", Pitty lançou o EP "Casulo". Ao todo são quatro faixas: "Diamante", "Simplesmente Fluir", "Busca Implacável" e "Diário".

Clique aqui para ouvir no Spotify

9. Sebastián Yatra - Amor Pasajero



Sebastián Yatra divulgou o clipe de "Amor Pasajero", música que fará parte de seu próximo álbum "Dharma", previsto para ser lançado no dia 28 de janeiro.



Clique aqui para ouvir no YouTube

10. Marina - Ancient Dreams In A Modern Land (Deluxe Edition)



A cantora Marina lançou a versão deluxe do álbum "Ancient Dreams In A Modern Land". O disco inclui a faixa inédita "Pink Convertible". O álbum de Marina traz temas mais politizados, como aquecimento global, racismo e misoginia.



Clique aqui para ouvir no Spotify

