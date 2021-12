Ateliê de criação com artista Isadora Ravena está com inscrições abertas

Na intenção de acompanhar, orientar e provocar processos criativos e artísticos, a pesquisadora, artista, professora e travesti cearense Isadora Ravena irá ministrar virtualmente, a partir de 10 de janeiro, um ateliê de escrita e fabulação para criação em arte. O percurso formativo, realizado com o Lux Espaço de Arte, está com inscrições abertas até dia 31 de dezembro. Os encontros ocorrem até o dia 24, e artistas e não-artistas podem se inscrever.

Partindo do estudo da fabulação, o ateliê empreende ações que incluem debates sobre temas ligados aos pensamentos travestis, pretos e indígenas; exercícios de criação orientados pela professora e pessoas convidadas, tanto individuais quanto coletivos e que funcionam como engrenagens para processos criativos em múltiplas linguagens; e desenvolvimento de trabalhos.

Sobre o assunto Literatura LGBTQIA+: mercado nacional expande espaço para livros e autores

Programações ocupam Fortaleza com atrações ao ar livre neste domingo, 12

Centro Estadual de Referência LGBT+: saiba como receber atendimento

Casa de Sérvulo Esmeraldo no Crato tem tombamento aprovado pelo Conselho Estadual

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dividido em três partes, o percurso formativo começa, entre 10 e 14 de janeiro, com diálogos com profissionais convidados: Viniciux da Silva, artista, pesquisador e tradutor (RJ); Lucas Dilacerda, filósofo, artista e curador (CE); Abigail Campos Leal, doutoranda em filosofia pela PUC-SP e uma das organizadoras do SLAM Marginália; e Merremii Karão Jaguaribaras, militante indígena e socióloga.

Entre 17 e 21 de janeiro, o ateliê se dedica a exercícios de criação individuais e coletivos de participantes da turma, mentorados pela professora Isadora Ravena. O encerramento ocorre no dia 24, com a partilha dos trabalhos desenvolvidos.

Isadora Ravena é graduada em Teatro, mestranda no Programa de Pós-Graduação em Artes da UFC e professora substituta na Rede Municipal de Educação de Fortaleza. Tem experiências ministrando formações no Curso Técnico em Dança e no Curso Extensivo em Teatro, ambos do Centro Cultural Bom Jardim, além de atuar como curadora de eventos como a Tomada LBT, do Theatro José de Alencar. Em 2021, já ministrou os cursos “Pensamentos Travestis na Arte Contemporânea” e “Estéticas Travestis: Crise, Colapso e Pensamento”.



Inscrições para ateliê de escrita e fabulação

Quando: até 31 de dezembro

Período da formação: 10 e 24 de janeiro

Acesso: pela plataforma Zoom

Quanto: R$250 (até 31/12) e R$300 (a partir de 01/01/2022)

Mais informações: www.luxespacodearte.art.br

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags