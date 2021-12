Cantor Ávine Vinny deve passar por audiência de custódia nesta terça, 14

O cantor Ávine Vinny deve passar por audiência de custódia nesta terça-feira, 14, após ser preso em flagrante suspeito de ter ameaçado a ex-companheira. Ele foi detido na última segunda-feira, 13, e foi encaminhado à Delegacia de Capturas.



O cantor e a ex-companheira se desentenderam por telefone, e ele teria a ameaçado. Ela gravou a conversa, e o caso chegou à Polícia Civil, que realizou a prisão pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar.

O procedimento foi lavrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza. O cantor passará por audiência de custódia na Vara da Violência Doméstica.

O POVO apurou, com uma fonte ligada ao cantor, que ele foi chamado à delegacia achando que ia para uma possível conciliação e foi até a unidade policial no próprio carro, mas ao chegar na delegacia foi informado que estava preso.

O POVO entrou em contato com a defesa de Ávine Vinny, por meio do escritório do Dr. Oswaldo Cardoso e Galvão Advogados, que informou que não iria se pronunciar no momento.

Ávine Vinny é autor da composição "Coração Cachorro", que fez sucesso na plataformas digitais. Ele não é o primeiro artista a se envolver em um crime de violência doméstica. DJ Ivis foi preso no dia 14 de julho após serem divulgados vídeos em que ele agredia a ex-companheira. O cantor permaneceu três meses detido.

