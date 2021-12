Evanescence e Halestorm remarcam shows após casos de Covid-19 na equipe

A banda de rock estadunidense Evanescence remarcou os cinco últimos shows de sua atual turnê conjunta com o grupo Halestorm devido a casos confirmados de Covid-19 na equipe de produção. Concertos em Cincinnati, Petersburgo, Worcester, Newark (todas nos Estados Unidos) e Camden (Inglaterra) foram remarcados para as últimas semanas de janeiro do próximo ano, segundo a banda anunciou no Twitter.

“Fizemos tudo o que podíamos para tentar fazer funcionar, mas com vários testes de Covid positivos em nossa turnê, simplesmente não seria certo continuar a programação de shows como está”, escreveu o perfil oficial da Evanescence. “Toda a equipe tem sido tão diligente com todas as precauções para evitar que isso aconteça, mas esse vírus é uma verdadeira vadia! Estamos todos vacinados e ninguém apresentou sintomas graves. Estamos muito gratos por isso”.

A turnê conjunta entre Evanescence e Halestorm começou no último dia 5 de novembro e estava prevista para encerrar neste sábado, 18. “Esta turnê tem sido uma experiência inesquecível da qual nos orgulhamos muito. Obrigado do fundo de nossos corações a vocês, fãs incríveis, por tornar este sonho realidade, e fazer com que ele signifique muito mais do que jamais imaginamos que pudesse. Obrigado pela sua compreensão”, complementou a Evanescence na publicação do Twitter.

A parceria entre as duas bandas é de longa data. Sua primeira turnê coletiva aconteceu em 2012. Amy Lee, vocalista da Evanescence, mais tarde participou da faixa “Break In”, da Halestorm. E o contrário também aconteceu: Lzzy Hale, da Halestrom, emprestou vocais e apareceu no videoclipe da canção “Use My Voice”, da Evanescence. Na turnê deste ano, a banda de Amy Lee promove o disco “The Bitter Truth”, lançado em 26 de março, primeiro lançamento em mais de três anos.

Veja datas anteriores e remarcadas da turnê de Evanescence e Halestorm

Cincinnati: 12 de dezembro para 14 de janeiro

Camden: 17 de dezembro para 16 de janeiro

Petersburgo: 14 de dezembro para 17 de janeiro

Worcester: 18 de dezembro para 20 de janeiro

Newark: 15 de dezembro para 21 de janeiro



