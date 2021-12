Samara Felippo relembra casos de assédio e machismo na carreira

Ela falou ao canal do Youtube de Rafinha Bastos, no programa Mais que 8 minutos

Em entrevista ao canal do Youtube de Rafinha Bastos, a atriz Samara Filippo expôs situações de machismo e assédio vividos por ela na carreira. Ela também afirmou que amigas perderam papéis por se recusarem a manterem relações sexuais com os diretores. A atriz de 43 anos ficou conhecida após papéis em novelas como "Malhação", "Anjo Mau" e "Chocolate com Pimenta".

"Hoje eu olho para trás e vejo os abusos que eu passei, machismo, coisas que a gente nunca enxergou na época. Vejo amigas que perderam papéis porque não deram para o diretor. Existiu esse lugar. Existiu o lugar onde eu sentei para pegar um papel e a pessoa falou: 'Você ia fazer a protagonista, mas você não tem cara de virgem'. Virgem tem cara?", relatou Samara.

A atriz também admitiu ser difícil abordar o assunto, porque as atrizes podem acabar sendo prejudicadas em suas carreiras. "É uma pressão bizarra, em todos os sentidos. Para a mulher principalmente. Acho que isso ainda acontece, temos denúncias que jamais se imaginou que pudessem ter acontecido", disse.

“É um pouquinho esse buraco que a gente vai se enfiando. É uma mão na sua coxa em um jantar, é um 'vem cá conversar só eu e você'. Todo o papel eu tinha que estar dois quilos mais magra. E sempre fui magra. Já vem a pressão estética para a menina”, continuou.

Samara também reconheceu a importância de ter trabalhado na Globo para sua carreira, apesar de ressaltar que hoje, sem o vínculo com a emissora líder de audiência, tem mais liberdade para tocar seus projetos. "É uma máquina de sonhos. Eu gosto muito da vibe de estúdio, novela, de receber capítulo. A Globo foi uma grande empresa para mim. Tenho entrada em lugares e acesso a projetos porque veio de trabalho na Globo. Mas hoje é muito libertador poder produzir de casa, realizar", declarou.

