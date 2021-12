Morre Marc Beauchamps, produtor de cinema que trabalhou em "Cidade de Deus"

Morreu neste sábado, 4, aos 61 anos, o produtor de cinema Marc Beauchamps, fundador da Lumière. Ele estava internado em um hospital do Rio de Janeiro e lutava há sete anos contra um câncer que iniciou no pulmão, atingiu a cabeça e, em seguida, a bexiga.

“Meu pai é muito guerreiro, estava terminal há anos, mas continuou lutando como podia, ele queria muito viver. Teve um AVC, não resistiu ao câncer de bexiga”, conta o filho Bruno Beauchamps, que é distribuidor de cinema. “Eu estava com ele no hospital na hora em que morreu. Estava com a mão no peito dele e pude sentir os últimos batimentos do seu coração. Foi bonito,” afirmou.

Marc foi um dos nomes mais importantes da chamada era da retomada do cinema, após o Governo Collor (1990-1992). Ele foi responsável pela produção de filmes “Olga”, “Cidade de Deus”, “Os normais,” “Madame Satã”, “Pequeno Dicionário amoroso,” dentre outros.

Nascido na França, Marc chegou no Brasil aos 19 anos de idade. Seu primeiro documentário, sobre a Serra Pelada, ao lado de Gustavo Hadba, que se tornou um dos maiores fotógrafos do cinema do País. Marc também criou a empresa Inicial Brasileira, responsável pela exportação de filmes brasileiros para a França.

Em 1990, Marc criou a Lumière, maior distribuidora de filmes no Brasil por vários anos, também sendo a representante da Miramax em solo brasileiro. Por 20 anos o francês revolucionou na comercialização de filmes no Brasil. Além de Bruno, Marc deixa outros dois filhos. Rafael, 33, e Luisa, de 23 e a esposa, a fotógrafa Fernanda Vasconcelos.

O velório do produtor será realizado neste domingo, 5, no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Em seguida seu corpo será cremado.

