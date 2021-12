Revedeste, projeto que reúne rappers nordestinos, lança single

O projeto Revolta do Nordeste (Revedeste), que reúne artistas de trap da região, lançou na tarde desta quinta-feira, 2 de dezembro, sua mais nova música: “Dash”. Com participação dos cearenses Brandão85 e Leviano, o single conta ainda com Jovem Dex, Aimar, Cold e Izzat.

Com beat desenvolvido por Brandão85 e mixagem e masterização de Leviano, “Dash” traz a temática da vivência dentro do trap – ritmo que surgiu de uma variação do rap, no qual cearenses têm feito bastante sucesso Brasil afora.

Esse mais novo trabalho inclui ainda diversas gírias e elementos que estão presentes dentro da estética do estilo musical, além da jovialidade dos membros reunidos nessa parceria.

Esses artistas estão construindo uma carreira sólida no cenário do trap. Brandão, por exemplo, é morador do bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza, e tem trabalhos que acumulam mais de 10 milhões de visualizações no YouTube, onde lançou recentemente o single “Orangotango”.

O Projeto Revedeste conta com três singles lançados e mais de 2,7 milhões de visualizações no YouTube (Foto: Eduardo Serra / Divulgação)



Já Leviano é da Messejana e dono de mais de 12 milhões de streams de áudio e vídeo nas plataformas digitais. Na última semana ele publicou a música “2016”, ano que marca o início de sua carreira. Antes da música, ele vendia bombons em ônibus da Capital.

Jovem Dex, por sua vez, tem 20 anos e é um dos artistas de maior destaque dentro da cena do trap nacional. Natural de Feira de Santana, iniciou sua carreira aos 17 anos e hoje acumula mais de 575 milhões de streams de áudio e vídeo nos seus lançamentos.

Eles três, além dos baianos Alee e Dimme Roots, fazem parte da Hash Produções, gravadora que realiza trabalhos com o foco artistas nordestinos. Entre as maiores da cena do rap nacional, a empresa tem hoje mais de 300 milhões de visualizações no YouTube e mais de um milhão de inscritos.

Aimar, Cold e Izzat são integrantes da Iced Mob, coletivo baiano que nasceu em 2018. Ligados à produtora Love Funk, os artistas possuem mais de 50 milhões de streams.

Sobre o Revedeste

O projeto foi idealizado pela Hash Produções, significando “Revolta do Nordeste". O projeto conta com três singles lançados e já acumula 2,7 milhões de visualizações no YouTube.

Para ouvir “Dash”

A faixa já está disponível nas principais plataformas digitais, com clipe publicado no canal do projeto Revedeste no YouTube.



