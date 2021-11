Lives de sábado, 27 de novembro (27/11): Vander Lee, Tiago Simas e mais

Confira as lives, transmissões ao vivo via redes sociais, programadas para hoje, sábado, 27 de novembro (27/11), de artistas do Brasil. Abaixo está a programação das lives de cada artista ou grupo, com hora e local da transmissão.

Lives de hoje, sábado, 27 de novembro (27/11)

10 horas: Bate-papo com a Turma da Mônica (Festival Feira Preta)

Onde: site do festival

11 horas: Bate-papo com Pretinhas Leitoras (Festival Feira Preta)

Onde: site do festival

15 horas: Teatro: Espetáculo infantil "O Monstro da Porta da Frente", com A Digna Companhia

Onde: Instagram e YouTube

17 horas: Musical "Baile Partimcundum", inspirado na obra de Adriana Calcanhotto

Onde: Sympla

Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

17 horas: Contares e cantares africanos e afrodiaspóricos no Brasil (Festival Feira Preta)

Onde: site do festival

19 horas: Música: Musical de Natal - Pocket Show (Diversão em Cena ArcelorMittal)

Onde: Facebook

19 horas: Dança: Intergaláctico", com Maria Epinefrina

Onde: Sympla

20 horas: Artes: "Sempre um papo", com os artistas mineiros Fani e Carlos Bracher

Onde: YouTube

20h30min: Música: Tributo a Vander Lee pela Orquestra Ouro Preto

Onde: YouTube

21 horas: Dança: Intergaláctico", com Maria Epinefrina

Onde: Sympla

21 horas: Música: Show Tiago Simas (Festival Feira Preta)

Onde: site do festival

23 horas: Música: Reik no HBO Live On Max

Onde: na HBO Max

