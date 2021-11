Lives de sexta, 26 de novembro (26/11): Teresa Cristina, Pitty e mais

Confira as lives, transmissões ao vivo via redes sociais, programadas para hoje, sexta-feira, 26 de novembro (26/11), de artistas do Brasil. Abaixo está a programação das lives de cada artista ou grupo, com hora e local da transmissão.

Lives de hoje, sexta, 26 de novembro (26/11)

12 horas: Pitty

Onde: em seu canal na Twitch

15 horas: Workshop Pluga & Pensa - Prática de Conjunto com Stênio Gonçalves

Onde: YouTube

17h30min: Filmes "Onde a noite não adormece", de Rodrigo Ferreira e Paolla Martins; "Inimigo", de Alisson Severino; "Eroica", de Josy Macedo; e "I am virus", de Paula Trojany

Onde: YouTube

19 horas: Dança: Intergaláctico", com Maria Epinefrina

Onde: Sympla

19 horas: Debate: Pretos na liderança de TV's Preta (Festival Feira Preta)

Onde: site do Festival

19h30min: Música: Carol Braga no projeto Som da Barra

Onde: YouTube

21 horas: Música: Show de Teresa Cristina (Festival Feira Preta)

Onde: site do Festival

21 horas: Música: 80 anos do pianista Amilton Godoy

Onde: YouTube

