Banda A-ha divulga datas de shows no Brasil em 2022

Os shows da banda A-ha no Brasil acontecem em março de 2022; o grupo divulgou as informações em suas redes sociais

Os fãs do A-ha já podem programar na agenda do próximo ano: o grupo divulgou que vem ao Brasil em março de 2022. Com seis shows confirmados no País, eles passarão por Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba.

Os ingressos começarão a ser vendidos nesta quinta-feira, 25 de novembro, no site da Live Pass. Haverá ainda uma pré-venda que começa na terça-feira, 23, por meio de link disponibilizado entre as pessoas inscritas no site da banda.

A turnê faz parte das comemorações do álbum de estreia “Hunting High and Low”, que foi lançado há 35 anos no mercado fonográfico. O disco conta com o grande hit “Take On Me”, além de canções como “Love Is Reason”, “The Sun Always Shine on T.V.” e “Train of Thought".

O grupo também se apresentará em outros lugares da América do Sul, como Argentina, Paraguai, Chile e México. “Estamos entusiasmados em poder compartilhar informações atualizadas sobre os shows anteriormente adiados na América do Sul e no México!”, escreveu em postagem nas redes sociais.

As apresentações estavam inicialmente marcadas para agosto deste ano. Entretanto, em abril, A-ha anunciou que as datas seriam adiadas por causa da pandemia do coronavírus. Ainda não há detalhes sobre o preço dos ingressos.

Veja os shows

10/03/2022 - Classic Hall, em Recife

12/03/2022 - Arena Fonte Nova, em Salvador

16/03/2022 - Expominas Arena, em Belo Horizonte

17/03/2022 - Qualistage, no Rio de Janeiro

19/03/2022 - Espaço das Américas, em São Paulo

22/03/2022 - Athletico Paranaense, em Curitiba



