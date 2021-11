Lollapalooza Brasil 2022: venda de ingressos começa hoje; saiba como comprar

Vendas dos ingressos do Lollapalooza 2022 começam hoje, quinta-feira, dia 18 de novembro (18/11). Os ingressos poderão ser comprados pela Internet através do site Tickets For Fun (T4F), incluindo taxa de conveniência e entrega; veja os valores e saiba como utilizar o site

As vendas dos ingressos do Lollapalooza Brasil 2022 começam a partir de 12 horas de hoje, quinta-feira, dia 18 de novembro (18/11). As entradas poderão ser compradas pela Internet através do site Tickets For Fun, incluindo taxa de conveniência e entrega. A venda também acontecerá em um bilheteria oficial no Teatro Renault, em São Paulo, sem taxas adicionais.

Lollapalooza Brasil 2022: como se cadastrar na Tickets For Fun (T4F) para comprar o ingresso?

Veja como se cadastrar na Tickets For Fun, plataforma responsável pelas vendas online dos ingressos:

Acesse o site www.ticketsforfun.com.br;



No símbolo de usuário (canto superior direito), clique em “Minha conta” e, onde fica o campo para inserção de email, clique em “Não tenho conta”;

Insira os dados solicitados. Tenha em mãos seu CPF e um email válido;

Clique em continuar. O site pedirá para escolher como confirmar o cadastro, se através do telefone ou do email fornecidos;

Após escolher seu método de confirmação, informe no site o código de quatro dígitos recebidos por email ou SMS;

Pronto, sua conta foi confirmada. Volte à página inicial (no passo 1) e faça login;

Em sua conta, cadastre um endereço e, em seguida, efetue a compra do ingresso para o Lollapalooza.

Para comprar, basta escolher o tipo e a quantidade de ingressos para a data do evento desejados. Para finalizar a compra, preencha os dados do cartão de crédito que será usado para a compra (tipo de cartão, nome impresso no cartão, número do cartão, código de segurança e data de validade) e selecione a forma de entrega dos ingressos.

O parcelamento do ingresso, entretanto, é apenas para cartão de crédito Bradesco, Bradescard e next. Clientes (exceto corporativos e empresariais) dessas instituições financeiras têm 10% de desconto nos ingressos até o dia do festival, com limite de quatro ingressos por CPF.

Lollapalooza Brasil 2022: quanto custa o ingresso?

Segundo o evento publicou no Instagram, "os ingressos iniciarão com os valores do lote vigente no período da paralisação das vendas em março de 2020". Na época, as entradas custavam a partir de R$ 360.

Os ingressos adquiridos em 2020 continuam válidos para as novas datas do evento, conforme divulgou a organização. Quem comprou meia-entrada deve apresentar comprovante referente à data da compra do ingresso, ou seja, comprovar que possuía direito ao valor menor na época. Além disso, todas as pulseiras seguem válidas para as datas de 2022; quem ainda não recebeu o item pode aguardar nas próximas semanas, segundo o evento.

O Lollapalooza valida meia-entrada de acordo com a Lei Federal 12.852 e 12.933 de 2013 para estudantes, jovens de baixa renda, pessoas com deficiências (e um acompanhante) e idosos. No caso dos estudantes, será necessário apresentar a Carteira de Identificação Estudantil (CIE).

Lollapalooza Brasil 2022: o que é o Lolla Double?

A grande novidade da edição, em relação às formas de entrada, é o Lolla Double, que vale para dois dias de festival, no valor de R$ 750 para meia-entrada, R$ 850 para entrada social, e R$ 1,5 mil para inteira. Os outros tipos de ingressos são o Lolla Day e o Lolla Pass, que garantem, respectivamente, um e três dias no festival.

Lollapalooza Brasil 2022: quais as atrações confirmadas?

25 de março (sexta-feira)

The Strokes



Doja Cat



Machine Gun Kelly



Alan Walker



Chris Lake



Jack Harlow



LP



Marina



Turnstile



Caribou



The Wombats



Pabllo Vittar



Ashnikko



Matuê



070 Shake



Jetlag



VINNE



jxdn



Beowülf



Detonautas



Edgar



Meca



Barja

26 de março (sábado)

Miley Cyrus



A$AP Rocky



A Day To Remember



Alok



Alexisonfire



Alessia Cara



Deorro



Emicida



King Gizzard & the Lizard Wizard



Remi Wolf



Silva



Jão



Boombox Cartel



Chemical Surf



Terno Rei



DJ Marky



Victor Lou



Clarice Falcão



Jup do Bairro



MC Tha



Ashibah



Fatnotronic



WC no Beat e Kevin o Chris + Haikaiss + PK + Felp 22 + MC TH + Hyperanhas

27 de março (domingo)

Foo Fighters



Martin Garrix



Alesso



Jane's Addiction



Black Pumas



Kaytranada



Phoebe Bridgers



Idles



Kehlani



Goldfish



Gloria Groove



Djonga



Cat Dealers



Rashid



Fresno



Evokings



Planta & Raiz



Lagum



Fancying



Malifoo



menores atos



FractaLL x Rocksted



