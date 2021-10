Publicação reúne depoimentos de mestres e mestras da cultura cearense

"Mestres da Cultura Cearenses, a tradução das tradições" traz entrevistas com 30 mestres e mestras da cultura e colaboração de cinco pesquisadores do tema

Destacando saberes e fazeres tradicionais e sua transmissão por gerações, o livro "Mestres da Cultura Cearenses, a tradução das tradições" terá lançamento virtual nesta sexta-feira, 29, no canal no Youtube do Instituto de Culturas Populares. A publicação é fruto do projeto homônimo que entrevistou 30 mestres e mestras de todas as regiões do Ceará.

Idealizado e coordenado pela produtora cultural Paula Silveira, o projeto foi concretizado a partir de recursos da Lei Aldir Blanc.

Inicialmente, a equipe ligada ao projeto visitou as mestras e mestres para filmagem dos depoimentos, seguindo os devidos protocolos sanitários. A escolha de entrevistados se deu buscando diversidade entre os perfis.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A publicação, que terá tiragem de mil exemplares, traz as transcrições das entrevistas presenciais, que foram também transformadas em um documentário.

Além dos depoimentos, o livro conta com a colaboração de cinco pesquisadores e estudiosos de cultura popular e patrimônio, que relatam bastidores das gravações e compartilham estudos ligados aos saberes dos mestres.

Lançamento do livro “Mestres da Cultura Cearenses, a tradução das tradições”

Quando: sexta-feira, 29, às 19h30min

Onde: Canal no Youtube do Instituto de Culturas Populares

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags