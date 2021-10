Aos 44 anos, morre Rodrigo Calleja, fotógrafo de celebridades

O fotógrafo Rodrigo Calleja morreu hoje, segunda-feira, 25, aos 44 anos. Conhecido por ter trabalhado em eventos com diversas celebridades, ele fundou a agência Brazil News. Calleja lutava contra um câncer no intestino

O fotógrafo Rodrigo Calleja morreu hoje, segunda-feira, 25, aos 44 anos, em São Paulo. Conhecido por ter trabalhado em eventos com diversas celebridades nacionais e internacionais, ele fundou a agência Brazil News. Calleja lutava contra um câncer no intestino diagnosticado de súbito e estava internado no Hospital Sancta Maggiore Dubai quando faleceu.

Sua esposa, a também fotógrafa Manuela Scarpa, publicou no Instagram uma foto ao lado dele. “Foram quase 19 anos de pura felicidade. Mas hoje o amor da minha vida partiu para morar com Jesus. Triste por saber que não vou mais ter meu companheiro de todas as horas por perto, mas feliz por saber que ele está no melhor lugar e sem sofrimento”, escreveu ela. Calleja e Scarpa não tinham filhos juntos. Segundo a revista Quem, o funeral de Calleja acontece entre 23 horas de hoje e 3 horas de amanhã, terça, 26, no Funeral Arce, no bairro do Morumbi, também em São Paulo.

Celebridades publicam homenagens ao fotógrafo

Celebridades com quem Calleja já trabalhou prestaram homenagem a ele nas redes sociais. “Vou sentir falta das nossas danças, da sua alegria, de chegar numa festa e encontrar você e a Manu me chamando para tirar fotos, das nossas risadas. Você fez parte dos melhores momentos da minha vida”, escreveu a apresentadora Ticiane Pinheiro.



A atriz Elaine Mickely também compartilhou uma mensagem ao amigo: “Está doendo! Meu amigo querido, parceiro de pista, sempre presente nos melhores momentos de nossas vidas registrando tudo. Muito obrigada por ter feito a diferença em nosso meio. Gratidão pela sua generosidade!”.



“Tem pessoas que sempre nos ajudaram e o Rodrigo foi um deles. Rodrigo foi um colega de trabalho nos bastidores das festas. Uma pessoa do bem e um profissional de extrema competência. Uma pena partir tão cedo”, declarou Rodrigo Scarpa, apresentador e humorista.

