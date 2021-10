Secult deve lançar novo edital de banda de música, adianta Camilo

Na manhã desta quinta, 21, na solenidade de entrega de kits musicais do programa "Toda Banda de Música é uma Escola", o governador Camilo Santana (PT) indicou lançamento de novo edital voltado a bandas municipais. Participaram da cerimônia vice-governadora Izolda Cela, a primeira-dama Onélia Santana, o secretário da Cultura Fabiano Piúba e gestoras e gestores municipais.

Após iniciar o discurso brincando que iria tocar flauta - instrumento que aprendeu na infância e que acabou de fato tocando numa performance improvisada na cerimônia -, o governador ressaltou a importância do investimento em cultura "na transformação da vida" das pessoas.

Camilo adiantou, ainda, a autorização para o lançamento de um novo edital de banda de música. "A gente tem procurado garantir que todos sejam contemplados (pelas políticas públicas do governo) e já quero autorizar o Fabiano para lançar um novo edital que possa atender aos outros municípios cearenses que não foram contemplados nesse", disse o petista.

"A música estimula e é uma forma de expressão e liberdade. Isso é valorizar nossa arte e nossa cultura", ressaltou Camilo ainda pediu aos presentes que "fortaleçam" a política da música nos municípios.

"Vocês não sabem a mudança e a transformação que vocês estarão fazendo e poderão fazer em muitas crianças e jovens", afirmou, citando, entre outros, os exemplos de projetos como a Orquestra de Sopros do Piamarta e a ONG Casa de Vovó Dedé.

"Esse edital é tradução de uma política pública de educação e cultura. Como contrapartida, as bandas municipais contempladas (devem) relacionar sua banda de música com as escolas municipais e estaduais, priorizando os alunos de escolas públicas tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio", reforçou o secretário Fabiano Piúba.

O programa "Toda Banda de Música é uma Escola" contemplou 60 municípios com a entrega de kits contendo 46 itens, entre instrumentos e acessórios musicais, a serem repassados para as bandas municipais de cada cidade do interior. No total, serão 2760 itens entregues. O investimento total foi de R$ 5,5 milhões.

