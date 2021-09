Para 2022, Camilo afirma que pretende destinar 1,5% do orçamento para a cultura

Durante pronunciamento no lançamento do Anuário do Ceará para o biênio 2021 e 2022, o governador reforçou ainda a inauguração de obras para o setor cultural do Estado

O governador Camilo Santana (PT) anunciou nesta segunda-feira, 27, que o Executivo deve ter um aporte de 1,5% em verbas a serem destinadas para a área cultural no Ceará. Durante pronunciamento no lançamento do Anuário do Ceará para o biênio 2021 e 2022, o petista destacou a necessidade de resgate do setor da cultura, fragilizado pela pandemia de Covid-19.

“O Ceará tem um compromisso aprovado por lei na Assembleia que é a Política Estadual de Cultura. Hoje, estamos trabalhando para chegar ao ano que vem com 1,5% do orçamento do Executivo em investimento na Cultura”, adiantou Camilo, durante live que contou também com a participação do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PDT), do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) de desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, chefe do Judiciário estadual.

Na última semana, também com o motivo de fortalecer o orçamento e a política cultural , a AL constituiu uma Frente Parlamentar em Defesa da Cultura. O requerimento de criação da Frente é de autoria do deputado estadual Renato Roseno (PSOL), subscrito pelo também deputado Guilherme Sampaio (PT).

O governador também ressaltou a entrega de obras para a área cultural cearense. Uma delas, embora sem mais detalhes, é o projeto de inauguração do Museu Aldemir Martins, no município de Aurora (distante 461 km de Fortaleza). As demais iniciativas, segundo Camilo, estão em curso na Capital.



“Vamos entregar um dos mais belos equipamentos do País, que será o Museu da Imagem e do Som do Ceará, e a Estação das Artes, onde vamos recuperar todo um patrimônio histórico na antiga Estação João Felipe, com a Pinacoteca lá no Centro da Cidade”, disse o gestor, avaliando ainda que as obras possuem um potencial de ser “os mais belos espaços culturais e arquitetônicos do Estado”.



Camilo também aproveitou para parabenizar a homenagem feita pelo Anuário do Ceará ao acervo do Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (MAUC). “É um momento que precisamos resgatar nossa cultura, nossas história e nossas artes, diante de um momento tão doloroso que tem trazido essa pandemia. Eu quero saudar e parabenizar para manter esse Anuário vivo como grande patrimônio ao público cearense”, completou.

No dia 12 de setembro, após ser fechar desde 2014, a Biblioteca Pública Estadual do Ceará (BECE) foi reinaugurada e retornou às suas atividades na avenida Leste Oeste. O equipamento operar através de agendamento virtual e com 50% da capacidade de atendimento em respeito aos protocolos de retomada do setor cultural em vigor no Estado.

