Temperatura Máxima não vai passar hoje, 17; quando sessão de filme voltará?

Hoje, domingo, 17 de outubro (17/10), a Temperatura Máxima não vai ao ar na TV Globo. Programação com exibição de filme volta ao normal somente no outro fim de semana

Temperatura Máxima não vai ao ar na TV aberta hoje, domingo, 17 de outubro (17/10). A alteração é devido à exibição do Especial The Masked Singer Brasil, que será transmitida pela Rede Globo às 13 horas (horário de Brasília). A programação volta à exibição normal no próximo domingo, 24 de outubro.

Filme do Domingo Maior de hoje, 17

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior hoje, domingo, 15 de outubro (15/10), na programação da TV Globo, no fim da noite, às 23 horas e 50 minutos (horário de Brasília). Trata-se de "Golpe de Mestre". Com os atores Dong-Won Gang e Woo-Bin Kim no elenco. O longa é dirigido por Ui-Seok Jo, sendo exibido logo depois do programa Fantástico.

A trama conta a história de uma unidade de crime financeiro da Coréia do Sul que lança uma caçada a um vigarista envolvido em uma fraude financeira em todo o país, depois que ele foge do dinheiro e assume uma nova identidade.

