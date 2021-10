Domingo Maior hoje, 17: qual filme vai passar neste domingo, na TV Globo?

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior hoje, domingo, 17 de outubro (17/10). Longa começa no fim da noite, após o Fantástico, na programação da TV Globo

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior hoje, domingo, 17 de outubro (17/10), na programação da TV Globo, no fim da noite, às 23 horas e 50 minutos (horário de Brasília). Trata-se de “Golpe de Mestre”. Com os atores Dong-Won Gang e Woo-Bin Kim no elenco, o longa é dirigido por Ui-Seok Jo, sendo exibido logo depois do programa Fantástico.

O filme conta a história de uma unidade de crime financeiro da Coréia do Sul que lança uma caçada a um vigarista envolvido em uma fraude financeira em todo o país, depois que ele foge do dinheiro e assume uma nova identidade.

Tendo 2 hora e 9 minutos de duração, o filme de ação traz no elenco os atores Dong-Won Gang, Woo-Bin Kim, Byung-Hun Lee e Ji-Won Uhm.

Filme do Domingo Maior hoje, 17

Quando: Hoje, domingo, 17 de outubro (17/10), às 23 horas e 50 minutos

Onde: No canal aberto da Globo

