007: relembre os atores que deram vida a James Bond no cinema

Daniel Craig foi o ator mais recente a interpretar James Bond, com sua última aparição marcada em "007 - Sem Tempo Para Morrer", que estreou ontem, quinta, 30 (30/09), no Brasil. Relembre os atores que já interpretaram o agente secreto de "007"

Uma das franquias de cinema mais cobiçada e comentada é “007”, que acompanha o famoso agente secreto britânico James Bond em tramas de ação, mistério e, claro, romance. Daniel Craig foi o ator mais recente a interpretar o protagonista, com sua última aparição marcada em “007 - Sem Tempo Para Morrer”, que estreou ontem, quinta, 30, no Brasil. Relembre os atores que já interpretaram o personagem no cinema.

Quem será o novo 007?

Com a saída de Daniel Craig após 15 anos no papel do agente secreto, rumores e especulações surgem quanto a próxima pessoa a atuar como James Bond. Porém, nenhuma informação oficial ainda foi divulgada. Confira abaixo os atores de 007:

Atores de 007: Sean Connery (1962–67; 1971)

A primeira vez em que James Bond saiu das obras literárias de Ian Fleming para as telonas foi em 1962, com o lançamento do filme “007 contra o Satânico Dr. No”. Na obra, o escocês Sean Connery teve a honra de dar vida ao protagonista peal primeira vez. Ao todo, ele interpretou Bond em seis diferentes filmes. Confira:

007 contra o Satânico Dr. No (1962)



Moscou contra 007 (1963)



007 contra Goldfinger (1964)



007 contra a Chantagem Atômica (1965)



Com 007 só se Vive Duas Vezes (1967)



007 – Os Diamantes São Eternos (1971)

O papel de Connery como o agente secreto lhe rendeu fama e alavancou sua carreira, transformando-o em um profissional renomado, na época. O escocês faleceu em 31 de outubro do ano passado, aos 90 anos. Ele foi o segundo intérprete de Bond a falecer.

Atores de 007: George Lazenby (1969)

O australiano George Lazenby interpretou James Bond em apenas um único filme, “007 – A Serviço Secreto de Sua Majestade”. Isso porque Sean Connery afirmou que não trabalharia mais no papel após seu quinto filme e a Eon Productions, produtora responsável pela franquia, contratou Lazenby, um modelo que nunca havia trabalhado como ator.

Durante as filmagens, o australiano enfrentou dificuldades tanto na execução de suas demandas quanto na relação com colegas de elenco e de equipe. Antes de concluir as gravações, decidiu que não iria mais interpretar Bond, por isso cumpriu o dever somente uma vez.

Atores de 007: Roger Moore (1973–85)

Por 12 anos e em sete filmes diferentes, Roger Moore foi o ator que mais atuou como James Bond. O inglês tomou as rédeas do personagem em 1973, depois de Sean Connery retornar a interpretá-lo pós-George Lazenby. Moore foi o primeiro ator do agente secreto a falecer, em 2017. Confira a lista de filmes em que ele interpretou Bond:

Com 007 Viva e Deixe Morrer (1973)



007 contra o Homem com a Pistola de Ouro (1974)



007 – O Espião Que Me Amava (1977)



007 contra o Foguete da Morte (1979)



007 – Somente para Seus Olhos (1981)



007 contra Octopussy (1983)



007 – Na Mira dos Assassinos (1985)

Atores de 007: Timothy Dalton (1987–89)

Timothy Dalton teve uma recepção mista por parte do público de “007”, pois apresentou um James Bond mais sério e sombrio, diferente da abordagem cômica de Roger Moore. Com isso, os fãs dos livros da franquia curtiram os novos filmes, mas aqueles que só acompanhavam Bond pelo cinema foram impactados pelas diferenças. Por fim, Dalton só conseguiu ser o agente secreto em dois filmes:

007 – Marcado para a Morte (1987)



007 – Permissão para Matar (1989)

Atores de 007: Pierce Brosnan (1995–2002)

No início da década de 1990, uma questão judicial impediu a produção de um novo filme de “007”. Somado a isso, Dalton decidiu não continuar interpretando Bond, por precisaria acordar continuar no papel por mais três filmes, algo que ele não desejava. Pierce Brosnan foi escolhido para dar continuidade aos filmes.

“007 contra GoldenEye” estreou em 1995, seis anos depois do último filme lançado, e teve uma recepção calorosa. Brosnan fez sucesso com o personagem, chegando a interpretá-lo em mais três filmes, e se tornou conhecido por isso.

007 contra GoldenEye (1995)



007 – O Amanhã Nunca Morre (1997)



007 – O Mundo Não É o Bastante (1999)



007 – Um Novo Dia para Morrer (2002)

Atores de 007: Daniel Craig (2006–21)

O inglês Daniel Craig inicialmente estava relutante em ser o próximo James Bond nos cinemas, mas logo aceitou a ideia e foi confirmado em 2005. No ano seguinte, estreou com “Cassino Royale”. Ele também enfrentou questionamentos do público, pois apresentou um Bond loiro e de olhos azuis, características distintas dos intérpretes anteriores.

Mas Craig conseguiu cativar quem acompanha “007”, principalmente as audiências mais recentes. Ao todo, ele interpretou o agente secreto em cinco filmes, terminando sua jornada neste ano.

007 – Cassino Royale (2006)



007 – Quantum of Solace (2008)



007 – Operação Skyfall (2012)



007 – Contra Spectre (2015)



007 – Sem Tempo para Morrer (2021)



