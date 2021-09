Festival reúne participantes de "RuPaul's Drag Race" no Brasil em 2022

Já são mais de 10 anos desde que a drag queen RuPaul deu partida a um império que colocou a cultura drag no centro do entretenimento com "RuPaul's Drag Race", reality criado por ela em 2009 que já acumula centenas de participantes em mais de 20 edições e é fenômeno de público no Brasil. Com o retorno do setor de eventos, o país já tem data para voltar a receber drags do programa, como as vencedoras Alaska Thunderfuck e Kylie Sonique Love e favoritas como Ra'jah O'Hara, Tatianna e Trinity K. Bonet. Está marcado para 13 de agosto de 2022 o The Realness Festival, evento que ocorrerá na casa de shows Audio, em São Paulo. Ingressos já estão à venda.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kylie Sonique Love (@xosonique)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a promessa de ser o maior festival drag da América Latina, o The Realness contará ainda com participantes como Jujubee, Denali Foxx e Roxxxy Andrews.

Sobre o assunto RuPaul's Drag Race deve ganhar versão brasileira com Xuxa no comando

RuPaul’s Drag Race: entenda o que é, como funciona e quem apresenta

Produtor do álbum de Lady Gaga elogia Pabllo Vittar: "É uma estrela"

"Que homem incrível. Vai ser Lula em 2022", diz Pabllo Vittar sobre eleição presidencial

Alguns dos nomes confirmados já visitaram o país anteriormente, como Alaska, que inclusive assina uma música intitulada "Come To Brazil", cujo clipe foi gravado em terras brasileiras. O evento contará não somente com apresentações de dublagens das artistas, mas também de canções autorais.

A The Realness nasceu como festa em 2017 e já recebeu algumas das drags do show, apostando em 2022 no formato de festival.

Os ingressos do evento já estão à venda e variam entre R$ 140 e R$ 380, em valores de meia e inteira. Para quem quiser a modalidade Meet&Greet, na qual é possível conhecer e tirar fotos com as artistas, o valor é R$580. Há ingressos tipo Pista, Camarote e Mezanino.



No 73º Emmy, RuPaul, o reality e spin-offs, como "Untucked" conquistaram cinco estatuetas. Assim, a drag quebrou um recorde e se tornou a pessoa negra com maior número de vitórias na premiação, 11 no total.

The Realness Festival

Quando: 13 de agosto de 2022

Onde: Audio, em São Paulo (Av. Francisco Matarazzo, 694 – Barra Funda)

Ingressos: disponíveis aqui

Classificação: 16 anos; menores podem ir acompanhados dos pais ou de responsável legal

Mais informações: @realnessbr

Confira valores:

PISTA - R$ 280 (inteira) e R$ 140 (meia) no lote promocional; R$ 300 (inteira) e R$150 (meia) no 1º lote

CAMAROTE (lote único) - R$ 380 (inteira) e R$ 190 (meia)

MEET&GREET + MEZANINO - valor único de R$ 580

Tags