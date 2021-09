Lives de sábado, 18 de setembro (18/09): Wesley Safadão, Diogo Nogueira e mais

Acompanhe a agenda das transmissões ao vivo on-line - live - de artistas nacionais para hoje, sábado, 18 de setembro (18/09); Wesley Safadão realiza a live "Gigantes do Asfalto" e Diogo Nogueira se apresenta com a Orquestra Ouro Preto

Confira as lives, transmissões ao vivo via redes sociais, programadas para hoje, sábado, 18 de setembro (18/09), de artistas do Brasil. Abaixo está a programação das lives de cada artista ou grupo, com hora e local da transmissão.

Lives de hoje, sábado, 18 de setembro (18/09)

9h30min: Música: Oficina de baixo com Nélio Costa (Festival Jazz & Blues)

Onde: YouTube

11 horas: Música: Café no Tom - Conversa entre Dalwton Moura e Idilva Germano (Festival Jazz & Blues)

Onde: YouTube

12h20min: #ViradaSP Online

Onde: Plataforma Cultura em Casa

13h30min: Música: Oficina de Guitarra com Hermano Faltz (Festival Jazz & Blues)

Onde: YouTube

15 horas: Música: "Café no Tom" - Conversa entre Dalwton Moura, Adelson Viana, Nonato Lima e Zé do Norte (Festival Jazz & Blues)

Onde: YouTube

15 horas: Debate: “O legado português nos países africanos”, com Luís Kandjimbo, Paolino Soma, Joana Deus, Almudena Ferro e mediação de Kadine Teixeira (Seminário Raízes da Intolerância no Brasil)

Onde: Zoom; inscrições em site



15 horas: Música: Velha Guarda da Portela

Onde: YouTube

16 horas: Debate: "A cidade em decomposição", com Ferrez, Talles Azigo e Rômulo Silva (3º Seminário Periferias Insurgentes)

Onde: YouTube

16 horas: Música Instrumental: Festival Choro e Samba Especial - Vida Longa aos Oito Luizinho Calixto (Campina Grande - PB)

Onde: YouTube

16 horas: Música: Chorinho em todos os tempos (Orquestra Fundação Raimundo Fagner de Orós)

Onde: YouTube

16 horas: Música: Lia Sophia (#ViradaSP Online)

Onde: Plataforma Cultura em Casa

16h45min: Debate: “Por que somos tão intolerantes? Futuros possíveis”, com André Baniwa, Rosângela Morello, Diana Luz de Barros, Denise Silva e mediação de Marcelo Tápia (Seminário Raízes da Intolerância no Brasil)

Onde: Zoom; inscrições em site



17 horas: Música Instrumental: Festival Choro e Samba Especial - O Saber que Ressoa, com Brenna Freire e Ribamar Freire (Fortaleza - CE)

Onde: YouTube

17 horas: Música: Orquestra Bandolins do Ceará, com Carlinhos Patriolino e Felipe Bastos

Onde: YouTube

18 horas: Música instrumental: Duo Bravia, com Mayra e Mayara Ferreira

Onde: YouTube

18 horas: Encerramento Seminário Raízes da Intolerância no Brasil

Onde: Zoom; inscrições em site

18 horas: Audiovisual: "Mulheres Indígenas Protegidas pelos Orixás" - Programa Nós no Batente

Onde: YouTube

19 horas: Debate: "Tempos da destruição", com Ellen Rio Branco, Roberta Kaya e Kelly Enne Saldanha (3º Seminário Periferias Insurgentes)

Onde: YouTube

19 horas: Música: DJ Márcio Fernandes

Onde: YouTube

19h30min: Música: Idilva Germano, Ricardo Bacelar, Adelson Viana, Nonato Lima e Zé do Norte (Festival Jazz & Blues)

Onde: YouTube



20 horas: Música: Wesley Safadão (Live "Gigantes do Asfalto")

Onde: YouTube

20h20min: Música: Zeca Baleiro (#ViradaSP Online)

Onde: Plataforma Cultura em Casa

20h30min: Música: Diogo Nogueira e Orquestra Ouro Preto

Onde: YouTube

21 horas: Exibição "Ainda Vivas Online", com Nóis de Teatro, Sarau da B1, Okupação, Pretarau e Bate Palmas (3º Seminário Periferias Insurgentes)

Onde: YouTube



