Bárbara Evans perde um dos bebês que estava esperando em gravidez de risco

Grávida de gêmeos, a modelo Bárbara Evans revelou na tarde de hoje, 16, por meio da sua conta no Instagram, que perdeu um dos bebês que esperava. Aos 30 anos, Bárbara está em uma gravidez de risco e esperava gêmeos após um longo processo de fertilização.

"Deus escolheu assim, então a gente tem que aceitar. Não chorei, estou chorando aqui pela primeira vez. Mas estou bem, estou em paz, Deus sabe o que é melhor para gente. Fiquei sabendo que o que ficou sempre vai sentir falta do irmãozinho, que vai querer dormir com fraldinha, abraçadinho. Mas vai ter mamãe e papai, Enrico, a Kyra. Estou bem! Pensei na hipótese dele continuar vivo, e mais para frente parar de bater o coração e ter que fazer o parto dos dois… Seria muito arriscado", afirmou Bárbara.

Bárbara ainda explicou que a morte de um dos bebês na início da sua gravidez não irá causar problemas para o outro bebê, pois seu corpo irá absorver.

"O corpo vai absorver ele. Não tem problema. Se parasse de evoluir mais para frente, teria alguns riscos de ter que fazer o parto dos dois. Acho que me conectei muito com Deus esses dias e ele acalmou meu coração. Estou bem, chorando porque estou contando para vocês. Sei que ele escolheu o melhor para a minha vida", completou a modelo.

Desde o início de junho, Bárbara compartilhou todo o processo de fertilização in vitro com seus seguidores e depois de algumas tentativas, ela anunciou sua gravidez com 1 mês. Além disso, ela já havia mostrado o resultado do ultrassom que apontava que um dos bebês teria dificuldades de se desenvolver.

