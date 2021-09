Dia da Cachaça: confira ranking com as melhores bebidas

No dia 13 de setembro é comemorado em todo o Brasil o Dia da Cachaça. Com história antiga e que inclui até revoltas, a bebida faz sucesso até os dias atuais. A cachaça chegou a ser proibida no País, mas hoje é a segunda bebida alcoólica mais consumida no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Cachaça (Ibrac).

Anualmente, cerca de 1,4 bilhão de litros de cachaça são produzidos, o que movimenta aproximadamente R$ 7 bilhões e 500 milhões em sua cadeia produtiva, segundo dados do Centro Brasileiro de Referência da Cachaça e Euromonitor (CBRC).

No período colonial, a produção de cachaça já era uma importante atividade econômica no Brasil. Porém, os portugueses ficaram preocupados com o sucesso da bebida e através de uma Carta Real de 13 de setembro de 1649 proibiram a fabricação e venda de cachaça no País.

No mesmo dia, mas em 1661, proprietários de cana-de-açúcar e alambiques revoltados com a proibição e constantes cobranças se revoltaram e tomaram o poder no Rio de Janeiro, resultando em um dos primeiros movimentos de insurreição nacional, a Revolta da Cachaça.



Por isso, o 13 de setembro ficou marcado como o Dia da Cachaça. Em 2010, a data foi aprovada oficialmente pela Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados como resultado do projeto de lei do deputado Valdir Colatto (PMDB-SC).

Em 2020, a Cúpula da Cachaça se reuniu na Cachaçaria Macaúva, em Analândia, no interior de São Paulo, para realizar o IV Ranking da Cúpula da Cachaça. O evento consta com uma degustação às cegas de 50 cachaças que foram finalistas da edição. Os cúpulos, nome dado aos degustadores, provaram as bebidas, identificadas apenas com um número aleatório e avaliaram os aspectos visuais, olfativos e gustativos.

Confira as bebidas do IV Ranking da Cúpula da Cachaça:

Categoria Inox

Nesta categoria, a bebida não passa por madeira, mas pode ter sido armazenadas em dornas de aço inox, mantendo a coloração original do destilado.

1. Tiê Prata

A Cachaça "Tiê Prata" ficou em 1º lugar entre as cachaças armazenadas em inox. A bebida é produzida em Aiuruoca, no sul de Minas Gerais, pelo casal paulista Arnaldo Ramoska e Cris Amin.

2. Bem Me Quer Prata



Em segundo lugar, ficou a "Bem Me Quer Prata". No site da marca, é descrita como "encorpada, macia, excelente acidez, equilibrada. Ao palato confirma o autêntico sabor da cana de açúcar".

3. Sanhaçu Origem



Produzida em Chã Grande em Pernambuco, a "Sanhaçu Origem" conquistou o terceiro lugar da categoria e é a primeira cachaça orgânica certificada pelo IBD de Pernambuco. Em 2015, se tornou o primeiro engenho do país movido a energia solar.

Categoria Armazenadas/Envelhecidas

São chamadas de "cachaças ouro", devido a coloração que vai do amarelo palha até o dourado escuro. Pelo menos 50% da cachaça foi envelhecida em barris de madeira.

1. Leblon Signature Merlet

Lançada nos Estados Unidos em setembro de 2005, a cachaça Leblon passou a ser comercializada no Brasil em 2007. A bebida é assinada pelo francês Gilles Merlet, reconhecido mundialmente pela qualidade de seus destilados e licores.

2. Middas Reserva dos Proprietários

Além do prêmio brasileiro, a bebida foi premiada internacionalmente com medalha de ouro nos concursos Miami Rum Festival, New York Spirits Competition e International Wine & Spirit Competition.

3. Do Anjo

A bebida é envelhecida por um ano e seis meses em tonéis de bálsamo, amburana, carvalho americano e carvalho europeu. Tem aromas frutados e amadeirados, com notas de caramelo, mel, baunilha e chocolate.

Categoria Premium/Extra Premium:

Para ser considerada premium, a bebida ficou armazenada por no mínimo 1 ano em barris de madeira de até 700 litros. As chamadas extra-premium foram armazenadas em barris de até 700 litros por pelo menos 3 anos.

1. Companheira Envelhecida 8 Anos

Envelhecida por 8 anos em Barril de Carvalho Americano e produzida em Jandaia do Sul, Paraná, a bebida extra premium ficou em primeiro lugar na categoria.

2. Caraçuipe Extra Premium

A bebida é destilada em alambiques de cobre e armazenada em barris de Carvalho francês por 3 anos e 6 meses, o que garante a cor amarelo ouro brilhante e uma textura viscosa.

3. Sapucaia 18 Anos

Produzida em Pindamonhangaba, interior de São Paulo, a bebida é envelhecida em barris de carvalho francês e tem sabor de mel, caramelo e frutas cristalizadas.

