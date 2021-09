Lives de domingo, 12 de setembro (12/09) Zeca Baleiro, Gabriel Aragão, mais

Acompanhe a agenda das transmissões ao vivo on-line - live - de artistas nacionais para hoje, domingo, 12 de setembro (12/09); Zeca Baleiro e sua banda apresentam o show infantil "Zoró Zureta" na 11ª Virada Sustentável; Gabriel Aragão, vocalista do Selvagens à Procura de Lei, estará no Festival Acordes do Amanhã

Confira as lives, transmissões ao vivo via redes sociais, programadas para hoje, domingo, 12 de setembro (12/09), de artistas do Brasil. Abaixo está a programação das lives de cada artista ou grupo, com hora e local da transmissão.

Lives de hoje, domingo, 12 de setembro (12/09)

15 horas: Música: Zeca Baleiro com show infantil “Zoró Zureta” na 11ª Virada Sustentável

Onde: YouTube

16 horas: Música: Duo Nós Dois no Festival Acordes do Amanhã

Onde: YouTube

16 horas: Artes cênicas: espetáculo “PARTidas”, do Coletivo Dama Vermelha, no Centro Cultural Banco do Nordeste

Onde: YouTube

16h30min: Música: Bimartins no Festival Acordes do Amanhã

Onde: YouTube

17 horas: Artes Visuais: exposição “Tanto quanto escurecer acende os vaga-lumes”, no Centro Cultural Banco do Nordeste

Onde: YouTube

17 horas: Música: Kirá e a Ribanceira no Festival Acordes do Amanhã

Onde: YouTube

17h30min: Música: Xavier no Festival Acordes do Amanhã

Onde: YouTube

18 horas: Artes cênicas: espetáculo “Pão e Circo” no Sympla

Onde: site

18 horas: Música: Gabriel Aragão no Festival Acordes do Amanhã

Onde: YouTube

18 horas: Debate: “Primavera do Cinema Paraibano: Rebento”, com André Morais, no Centro Cultural Banco do Nordeste

Onde: YouTube

18h30min: Música: Jocasta no Festival Acordes do Amanhã

Onde: YouTube

19 horas: Música: Marcus Caffé no Festival Acordes do Amanhã

Onde: YouTube

19h30min: Artes cênicas: espetáculo “Helena Blavatsky, a voz do silêncio” no Sympla

Onde: site

19h30min: Música: Corja! no Festival Acordes do Amanhã

Onde: YouTube

20 horas: Infantil: contação de histórias “Pé de Reisado”, do Grupo Garajal, no Centro Cultural Banco do Nordeste

Onde: YouTube



Lives de sexta-feira

13 horas: Pitty

Onde: no canal da cantora no Twitch

