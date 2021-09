Vencedor do Oscar, Nomadland estreia no Telecine no dia 18 de setembro

"Nomadland", dirigido pela chinesa Chloé Zhao, estreia no canal Telecine no dia 18 de setembro, a partir das 22 horas

Após levar três estatuetas no Oscar, incluindo as principais categorias como “Melhor Filme”, “Melhor Atriz” e “Melhor Direção”, o longa-metragem “Nomadland” chega ao Brasil. Dirigida pela chinesa Chloé Zhao, a obra audiovisual estreia no dia 18 de setembro, a partir das 22 horas, no canal Telecine Premium.

A narrativa acompanha Fern (Frances McDormand), uma mulher que vive como nômade nos Estados Unidos desde que a cidade em que morava enfrentou um colapso econômico.

Ela, então, passa longos períodos em seu trailer em busca de um emprego e explora uma vida fora da sociedade convencional. A partir desse contexto, a história faz críticas à crise imobiliária e à precarização do trabalho no país norte-americano.

Além de Frances McDormand, estão no elenco: David Strathairn, Linda May, Charlene Swankie e Bob Wells. Filme é baseado no livro homônimo “Nomadland: Sobrevivendo na América no Século XXI”, escrito por Jessica Bruder.

Com o longa-metragem, Chloé Zhao se tornou a segunda mulher e a primeira asiática a vencer na categoria de “Melhor Direção” no Oscar. Também recebeu destaque no British Academy of Film and Television Arts (Bafta).

Para ter acesso ao conteúdo no canal Premium, é necessário assinar o serviço da plataforma de cinema. Os primeiros 30 dias são gratuitos para novos assinantes.



Sobre o assunto Oscar 2021: Contexto e marcas históricas definem a premiação deste ano

Chico Bento 60 anos: Maurício de Sousa conta a história do personagem

Spencer: Pablo Larraín apresenta filme sobre Lady Di no Festival de Veneza

Atriz cearense da Globo visita o Iprede em Fortaleza e divulga campanha

Nomadland

Quando: sábado, 18 de setembro, às 22 horas

Onde: no Telecine Premium

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags