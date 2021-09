Quem é Michael K. Williams, ator encontrado morto hoje, 6

O ator estadunidense Michael K. Williams, de 54 anos, foi encontrado morto na tarde de hoje, segunda-feira, 6, em seu apartamento no Brooklyn, distrito de Nova York, nos Estados Unidos. “É com profunda tristeza que a família anuncia a morte do ator. Eles pedem privacidade enquanto sofrem essa perda intransponível”, relatou a assessoria de Williams, que é mais conhecido pelo papel como Omar Little na série “The Wire”.

O departamento de polícia de Nova York confirmou que a morte ocorreu às 14 horas de hoje, mas não divulgou causa do óbito. O portal estadunidense da CNN declarou ter conversado com policiais envolvidos na investigação que revelaram a presença de acessórios para consumo de drogas próximos ao corpo de Michael.

Michael K. Williams: como começou sua carreira?

Antes de embarcar nas artes, Michael teve um trabalho temporário na farmacêutica Pfizer. Inspirado por Janet Jackson, ele parou de estudar e trabalhar para seguir uma carreira na dança. Após alguns trabalhos, inclusive para Madonna, sua primeira experiência como ator surgiu a convite de Tupac Shakur. Michael também realizou coreografias e ensaios fotográficos, trabalhando também como modelo.

Michael K. Williams: séries e filmes que atuou?

Mais conhecido pelo papel como Omar Little na série “The Wire”, o ator concorre nos prêmios Emmy deste ano por seu desempenho como Montrose Freeman, na minissérie “Lovecraft Country”. A cerimônia da premiação irá acontecer no dia 19 de setembro. Outros trabalhos com participação de Michael estão as séries “Boardwalk Empire” e “Olhos que Condenam”, e os filmes “12 Anos de Escravidão” e “Vício Inerente”.

Michael K. Williams: reação de colegas à morte

Colega de elenco em “The Wire”, Isiah Whitlock Jr. lamentou a morte de Michael. “Chocado e triste com a notícia da morte de Michael K. Williams. Um dos caras mais legais do planeta com um coração gigante. Excelente ator, excelente alma. Espero que descanse em paz”, escreveu no Twitter. O cineasta James Gunn também homenageou o ator: “Era também uma das almas mais queridas e doces que eu já conheci. É de partir o coração. Meus pensamentos estão com todos aqueles que o amaram”.

Também de “The Wire”, Wendell Pierce escreveu um longo texto para o colega falecido. “A profundidade do meu amor por este irmão só pode ser igualada pela profundidade da minha dor ao saber de sua perda. Um homem imensamente talentoso com a habilidade de dar voz à condição humana retratando a vida daqueles cuja humanidade é raramente elevada até que se cante sua verdade”, relatou.

“Ele compartilhou comigo seus temores secretos e então assumiu sua atuação com verdadeira coragem, agindo diante do medo, não na ausência dele. Levei anos para aprender o que Michael tinha em abundância”, continuou. Wendell considerou a colaboração dos dois na série como um momento para “algo sobre os homens negros. Nossa luta com nós mesmos, internamente e uns com os outros. Para mim e Mike não tínhamos nada além de respeito”.



Michael K. Williams: quando e onde ele nasceu?

Michael Kenneth Williams nasceu em 22 de novembro de 1966 no Brooklyn, filho de uma mãe bahamense e um pai estadunidense. Sua família tem raízes afroamericanas na Carolina do Sul.

