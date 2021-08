Ex-ator de 19 anos Matthew Mindler é encontrado morto após dias desaparecido

Matthew Mindler era conhecido pela atuação em "O idiota do meu irmão", filme que contracenou com o ator Paul Rudd. O jovem de 19 anos estava desaparecido desde a última terça-feira, 24

O ex-ator mirim Matthew Mindler, de 19 anos, foi encontrado morto no sábado, 28, próximo à Universidade de Millersville, na Pensilvânia, onde cursava o primeiro ano de estudos. A informação foi confirmada pela universidade em comunicado oficial e publicado nas redes sociais da instituição. A causa da morte ainda não foi divulgada. O jovem ficou conhecido pela atuação na comédia "O idiota do meu irmão", de 2011, em que contracenou com o ator Paul Rudd.

A confirmação da morte do ex-ator foi dada pela Universidade de Millersville: "É com grande pesar que eu comunico a morte de Matthew Mindler, de 19 anos, de Hellertown, Pensilvânia, estudante do primeiro ano da Universidade de Millersville. Nossos pensamentos estão com os amigos e a família de Matthew nesse momento tão difícil", disse Daniel Wubah, presidente da instituição. A universidade também tentou tranquilizar seus estudantes: "Não há ameaças à segurança pública da nossa comunidade universitária”.

Matt foi visto pela última vez caminhando de seu dormitório, em West Villages, em direção ao estacionamento próximo, na noite de terça-feira, 24. Ele estava vestindo um moletom branco da Universidade de Millersville com capuz com listras pretas no braço. Matthew não voltava ao dormitório e nem retornava as ligações da família. Ele foi dado como desaparecido e a polícia local começou a realizar buscas.

Jovem Mattew Mindler antes de desaparecer (Foto: Reprodução/Twitter)



