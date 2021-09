Michael K. Williams, ator de "The Wire", morre aos 54 anos

O ator americano Michael K. Williams, que interpretou Omar Little na série da HBO "The Wire", foi encontrado morto em seu apartamento em Nova York. As informações foram divulgadas pela polícia nesta segunda-feira, 6.

"Ele morreu em um apartamento no Brooklyn", disse à AFP o tenente John Grimpel, do Departamento de Polícia de Nova York. Ele não indicou a causa da morte, mas o New York Post citou outras fontes policiais que dizem que Williams, 54 anos, morreu de "uma suposta overdose em sua cobertura no Brooklyn na tarde de segunda-feira".

Michael Kenneth Williams se tornou conhecido por atuar em “The Wire”. Na narrativa de drama policial, fez o papel de Omar Little, um assaltante que roubava traficantes e enfrentava integrantes de uma gangue da cidade.

Também trabalhou na série da HBO “Boardwalk Empire”. A história acompanha uma figura política que ganha proeminência em Nova Jersey durante a proibição das bebidas alcoólicas nos Estados Unidos na década de 1920.

Em um de seus papéis mais recentes, esteve em “Lovecraft Country”, uma série que revela uma família de pessoas negras em busca de um familiar desaparecido durante a segregação racial da década de 1950. Ainda interpretou um personagem secundário no filme biográfico “12 Anos de Escravidão”. (Com informações da AFP)



