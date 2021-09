"La casa de Papel" chega à última temporada; entenda o sucesso da série

Em 2017, surgiu na Netflix um dos maiores sucessos do streaming: "La Casa de Papel", fenômeno que se tornou a série em língua não-inglesa mais assistida do serviço. Desde então, o público acompanha um grupo de ladrões, comandados por um controverso líder de alcunha Professor, na realização do ousado plano de fabricar dinheiro em quantias incalculáveis.

Agora essa história começa a ganhar seu capítulo final, que promete momentos ainda mais tensos e épicos. Com episódios gravados na Espanha, em Portugal e na Dinamarca, a última temporada da série foi dividida em duas partes: o primeiro volume estreia amanhã, 3, e o segundo em 3 de dezembro. Diante das muitas reviravoltas que marcam o enredo, o Vida&Arte recupera hoje os acontecimentos da temporada anterior, que constrói as bases para o fim dessa narrativa.

Na quarta temporada, Nairóbi (Alba Flores) ficou entre a vida e a morte, após ser baleada. A gangue decidiu operá-la por conta própria, com a ajuda de um médico que os orienta por meio de videochamada. Apesar das dificuldades, Tóquio (Úrsula Corberó) consegue realizar o procedimento e Nairóbi fica estável.

O Professor (Álvaro Morte) passa por outro drama ao pensar que Raquel (Itziar Ituño) foi morta, quando na verdade estava sendo mantida refém pela polícia, prestes a passar por um interrogatório da temida Sierra (Najwa Nimri). Ele conta com a ajuda de Marseille (Luka Peros) para realizar um plano e despistar a polícia, fingindo que foi para longe, quando na verdade continuou por perto.

A inspetora até tenta extrair alguma informação de Raquel, ameaçando ir atrás de sua filha. Sem sucesso, ela tenta negociar uma possível diminuição de pena, mas Raquel não cede. Enquanto isso, o Professor e Marselha invadem a casa de Antonanzas (Antonio Romero), que trabalha com Sierra. Eles chantageiam o policial para ajudá-los a trazer Raquel de volta. Assim, o Professor entrega seu relógio a Antonanzas, que mostra disfarçadamente à Raquel, revelando que o Professor está agindo para salvá-la.

Voltando ao banco, Gandia (Jose Manuel Poga), segurança do local, consegue se livrar das algemas e encontra uma sala com armas e câmeras de todos os espaços. Com isso, ele consegue armar uma emboscada para os ladrões. Antonanzas descobre que Gandia está escondido na sala e avisa ao Professor, que repassa a informação à Tóquio, mas já era tarde demais. Gandia captura a moça e a algema na sala. Depois, decide soltar bombas no banco e têm um confronto com a gangue.

Em meio ao conflito, o segurança encontra a sala onde estava Nairóbi e a torna refém. Os ladrões fazem uma longa negociação com Gandia para que ele a liberte. Até chegam a um acordo, mas o segurança os trai e atira em Nairóbi, que morreu na mesma hora, chocando a gangue e o público.

Do lado de fora, o Professor expõe a tortura que Rio (Miguel Herrán) sofreu nas mãos de policiais. A corporação entra em conflito com o fato vindo à tona e a população se revolta. Assim, o Professor organiza um plano para enganar os policiais que estão levando Raquel até a prisão e consegue levá-la de volta ao banco.

Sierra foi obrigada a assumir publicamente a tortura de Rio e expõe todas as ordens que recebeu e quem fez o quê. Logo em seguida, ela foge, mas continua atrás do Professor e nos momentos finais da temporada, eles se encontram cara a cara.

Em meio aos últimos acontecimentos, os fãs estão criando várias teorias sobre o que pode acontecer na nova temporada. O último trailer, divulgado no início de agosto, revela detalhes sobre o que está por vir. Ao que tudo indica, os flashbacks continuarão a fazer parte da narrativa da série. Já o elenco irá receber novos integrantes, como Miguel Ángel Silvestre, de "Sense8" e "Sky Rojo", que aparece ao lado de Tóquio em clima de romance, mas a aparência da personagem dá a entender que se trata de uma lembrança.

O trailer também confirma que o ator espanhol Patrick Criado estará no elenco da quinta temporada. Ele já havia sido flagrado nos bastidores e no vídeo divulgado é possível ver sua participação ao lado de Berlim. Já o Professor não conseguiu escapar de Sierra e a gangue precisará se virar sem a orientação do líder. Enquanto isso, as autoridades espanholas decidem partir para um plano mais agressivo, que inclui o exército militar.

5 fatos para entender o sucesso de "La Casa de Papel" na Netflix

1. A narrativa de anti herói é algo que vem sendo trabalhado em outras produções da Netflix e a fórmula tem dado bons resultados. Séries como "Lúcifer" e "Lupin" fazem o público torcer pelo "vilões" da história, a partir da construção dos personagens. Em "La Casa De Papel", à medida que o público acompanha a trajetória de Tóquio, Moscou ou Nairóbi, é mais fácil se afeiçoar aos ladrões. A maioria deles teve uma vida difícil, sem acesso à educação, o que gera um sentimento de revolta no telespectador.

2. O roubo. "Eles não estão apenas roubando para si, mas também estão dando um golpe (...) e um aviso para o sistema capitalista em que vivemos", disse Alejandro Bazzano, um dos diretores da série, em entrevista ao jornal argentino La Nación. A ação feita em torno do banco também representa a revolta do povo espanhol em meio a crise econômica, o que aumenta ainda mais o apreço pelos personagens, na opinião do jornalista Marcelo Stiletano, do La Nación.

3. Outro fator importante para o sucesso da série foi o streaming. A série chegou a ser exibida na TV aberta da Espanha, mas o sucesso veio através da Netflix. A plataforma permitiu que pessoas de diferentes partes do mundo pudessem assistir à série a qualquer momento e quantos episódios seguidos quisessem. Esse tipo de consumo instantâneo se encaixa com o próprio enredo da produção, que acontece quase em tempo real. "O espectador segue a ação com essa sensação de tempo real adquirida com o hábito de consumo dessas plataformas, nas quais você pode ver todas temporadas de uma série de uma vez, e não apenas um único capítulo", diz Stiletano.

4. Elementos marcantes da série também foram viralizados, chamando a atenção de quem ainda não conhecia a produção. As festas à fantasia passaram a ter a presença dos macacões vermelhos e máscaras de Salvador Dali. A trilha sonora também foi marcante, com a música "Bella Ciao", que ganhou até uma versão em funk no Brasil, "Só quer vrau", com MC MM e DJ RD.

5. É claro, que um dos pontos marcantes da série é sua origem. Cada vez mais produções de diferentes nacionalidades estão se destacando. O público tem sede por novidades, perspectivas e culturas. Exemplo disso, são os sucessos coreanos, como os grupos musicais de k-pop e os doramas no audiovisual. "La Casa De Papel" prende o público com o espanhol, atores diferentes dos famosos rostos hollywoodianos e cenários de um país não tão frequente nos filmes e séries.

