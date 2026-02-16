Fiat Pulse ganha edição especial Lollapalooza Brasil por R$ 119,9 mil

A Fiat lançou uma edição especial do SUV Fiat Pulse em alusão ao Lollapalooza Brasil 2026. Exclusiva e limitada, a edição, que tem como base a versão Drive 1.3 CVT, contará com apenas 550 unidades – em referência aos 50 anos da Fiat no Brasil.

Segundo a marca, modelo traz elementos de design e tecnologia pensados para traduzir a energia jovem e urbana do festival. Entre os diferenciais estão acabamentos escurecidos no interior e exterior, teto bicolor, rodas de liga-leve de 16 polegadas em preto brilhante, nova soleira personalizada, adesivo exclusivo com o nome do festival nas laterais e badge numerado.