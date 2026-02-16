Fiat Pulse ganha edição especial Lollapalooza Brasil por R$ 119,9 mil

Fiat Pulse ganha edição especial Lollapalooza Brasil por R$ 119,9 milMontadora italiana é patrocinadora master do evento pelo segundo ano consecutivo
A Fiat lançou uma edição especial do SUV Fiat Pulse em alusão ao Lollapalooza Brasil 2026. Exclusiva e limitada, a edição, que tem como base a versão Drive 1.3 CVT, contará com apenas 550 unidades – em referência aos 50 anos da Fiat no Brasil.
Segundo a marca, modelo traz elementos de design e tecnologia pensados para traduzir a energia jovem e urbana do festival. Entre os diferenciais estão acabamentos escurecidos no interior e exterior, teto bicolor, rodas de liga-leve de 16 polegadas em preto brilhante, nova soleira personalizada, adesivo exclusivo com o nome do festival nas laterais e badge numerado.
A edição especial oferece também câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro, ar-condicionado automático e digital, faróis e lanternas em LED, sistema keyless e partida remota, além de central multimídia de 10 polegadas com conexão sem fio a Android Auto e Apple Carplay.
A edição especial está disponível nas cores Branco Banchisa,Cinza Silversone e Vermelho MonteCarlo.