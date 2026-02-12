Com mais de mil emplacamentos, Mercedes-AMG registra recorde de vendas no Brasil em 2025

Marca alcança maior volume de emplacamentos no País, com aumento de 35% comparado ao ano anterior

A Mercedes-AMG encerrou 2025 com 1.157 unidades emplacadas no Brasil, o maior saldo em vendas já alcançado pela marca no País. O resultado representa um aumento de 35%, frente aos 852 emplacamentos em 2024.

Segundo a montadora, o crescimento foi motivado pela combinação de demanda crescente, portfólio completo e posicionamento sólido baseado em performance, tecnologia e exclusividade. Nos últimos cinco anos, a Mercedes-AMG acumula 4.046 emplacamentos no Brasil.

