Com mais de mil emplacamentos, Mercedes-AMG registra recorde de vendas no Brasil em 2025

Com mais de mil emplacamentos, Mercedes-AMG registra recorde de vendas no Brasil em 2025Marca alcança maior volume de emplacamentos no País, com aumento de 35% comparado ao ano anterior
A Mercedes-AMG encerrou 2025 com 1.157 unidades emplacadas no Brasil, o maior saldo em vendas já alcançado pela marca no País. O resultado representa um aumento de 35%, frente aos 852 emplacamentos em 2024.
Segundo a montadora, o crescimento foi motivado pela combinação de demanda crescente, portfólio completo e posicionamento sólido baseado em performance, tecnologia e exclusividade. Nos últimos cinco anos, a Mercedes-AMG acumula 4.046 emplacamentos no Brasil.
Um dos destaques de 2025 foi o avanço das vendas das versões com as motorizações 45 e 63 que, juntos, somaram 567 emplacamentos, comparado a 417 unidades em 2024 — um crescimento de aproximadamente 36%.
No cenário global, a Mercedes-AMG também registrou um dos melhores resultados de sua história, com 145.000 automóveis de alta performance entregues a clientes em todo o mundo, representando um crescimento de 7% em relação ao ano anterior.