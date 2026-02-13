Hyundai reposiciona versões do Creta após introdução de motor 1.6 Flex

Hyundai reposiciona versões do Creta após introdução de motor 1.6 FlexOpção com visual esportivo passa a contar com novas rodas diamantadas exclusivas de 18"
A Hyundai reposicionou as versões do SUV Creta com a introdução do motor 1.6 Turbo Flex na linha 2027. A versão N Line, de visual esportivo, passa a ser a topo da gama ao receber o novo motor, substituindo o anterior 1.0 Turbo Flex. Abaixo dela, figura, a partir de agora, a opção Ultimate, que segue com os mesmos equipamentos e tem seu motor, que já era 1.6 Turbo, atualizado para Flex.
Além da motorização 1.6 Turbo Flex, a versão de visual esportivo Creta N Line recebe novas rodas diamantadas exclusivas de 18” e o modo de direção “Smart”, que se adapta ao estilo de condução do motorista para oferecer a melhor combinação de potência e consumo durante todo o trajeto. Os modos “Sport”, “Eco” e “Normal” seguem disponíveis no seletor. Já a versão Platinum, com motor 1.0 Turbo Flex, ganha faróis e setas indicadoras de direção na dianteira em LED.
De acordo com a montadora, a transformação para o sistema bicombustivel da motorização 1.6 Turbo chega para melhor atender as regulamentações do programa nacional de Mobilidade Verde e Inovação (Mover), do Governo Federal, que incentiva maior eficiência energética e menores emissões. O programa estabelece alíquotas de imposto (IPI) conforme a potência dos veículos, o que, no caso do Creta, justifica a recalibração do motor para a potência máxima de 176 cv com 100% de gasolina (ante os 193 cv da versão anterior) e para 173 cv com 100% de etanol. Pelo projeto do motor, a potência máxima com 100% de gasolina é ligeiramente superior.
O SUV encerrou 2025 como líder de vendas no mercado varejista brasileiro pelo terceiro ano consecutivo, com 58.560 unidades emplacadas, de acordo com os dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Nessa modalidade, são consideradas as vendas destinadas ao consumidor final, sem incluir volumes comercializados para empresas, como locadoras e frotas.
