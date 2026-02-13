Hyundai reposiciona versões do Creta após introdução de motor 1.6 Flex

A Hyundai reposicionou as versões do SUV Creta com a introdução do motor 1.6 Turbo Flex na linha 2027. A versão N Line, de visual esportivo, passa a ser a topo da gama ao receber o novo motor, substituindo o anterior 1.0 Turbo Flex. Abaixo dela, figura, a partir de agora, a opção Ultimate, que segue com os mesmos equipamentos e tem seu motor, que já era 1.6 Turbo, atualizado para Flex.

Além da motorização 1.6 Turbo Flex, a versão de visual esportivo Creta N Line recebe novas rodas diamantadas exclusivas de 18” e o modo de direção “Smart”, que se adapta ao estilo de condução do motorista para oferecer a melhor combinação de potência e consumo durante todo o trajeto. Os modos “Sport”, “Eco” e “Normal” seguem disponíveis no seletor. Já a versão Platinum, com motor 1.0 Turbo Flex, ganha faróis e setas indicadoras de direção na dianteira em LED.