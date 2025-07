Fiat Fastback chega a 150 mil unidades produzidas no Brasil

Este é o segundo SUV da montadora feito no País e está disponível em cinco versões: Fastback Turbo 200 AT, Audace T200 AT Hybrid, Impetus T200 AT Hybrid, Limited Edition T270 AT e Abarth.

O Fastback, primeiro SUV Coupé da Fiat, registrou 150 mil unidades produzidas no Brasil. O modelo é desenvolvido e produzido no Polo Automotivo Stellantis de Betim (MG) e chegou ao mercado em 2022. Em novembro de 2024, ele passou a ter tecnologia híbrida .

O Fastback Abarth, lançado em outubro de 2023, é uma opção esportiva, pois conta com motor T270 de 185 cv de potência e 270 Nm de torque, além do ronco esportivo graças ao sistema de exaustão e do modo Poison, que garante um mapa especial do acelerador onde é possível atingir uma mesma velocidade em 60% do tempo quando comparado com o modo Sport.

O Fastback também conta com o pacote ADAS (sistemas avançados de assistência à direção) a partir da versão Audace, carregador de celular por indução, painel full digital e sistema multimídia de 10,1 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto sem fio.

Nas versões Impetus T200 Hybrid e Limited Edition T270, é possível adicionar o pacote Sunroof, que conta com teto panorâmico, farol de neblina em led e iluminação no para-sol, além de monitoramento de ponto cego, tecnologia que, além de emitir alerta sonoro e visual no retrovisor, também evita colisões traseiras ao identificar obstáculos quando motorista aciona a ré.

O Abarth também passou por mudanças na linha 2026 ganhando novo design, frontal redesenhada com novo para-choque e nova logo com a palavra Abarth em tom escurecido, que agora ocupa o centro da grade, seguindo padrão global da marca. A grade inferior foi remodelada, seguindo as mesmas linhas retas do novo frontal, combinadas com as entradas de ar laterais que ganharam acabamento vermelho. Novas rodas exclusivas 18’’ com acabamento em preto brilhante com aros vazados completam o visual exterior.



A versão também conta com teto solar panorâmico, novos bancos com o nome Abarth bordado junto a um desenho do escorpião e costuras vermelhas, além de regulagem elétrica para o banco do motorista e monitoramento de ponto cego.