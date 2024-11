Fiat estreia Pulse e Fastback híbridos partindo de R$ 125,9 mil

As baterias, no entanto, não possuem autonomia para fazer o carro rodar no modo 100% elétrico —por isso o sistema é chamado de híbrido leve. A função delas, segundo a Fiat, é impulsionar o motor elétrico para gerar torque adicional ao motor a combustão e, com isso, melhorar a eficiência energética. O foco é melhorar a performance para reduzir o consumo de combustível.

O sistema híbrido traz o mesmo motor T200 1.0 flex usado nos modelos anteriores, aliado a um motor elétrico multifuncional de 12V e 3kW, que substitui o alternador e o motor de partida. A configuração ainda conta com duas baterias de 12V, sendo uma de chumbo-ácido (localizada no cofre do motor) e outra de íon de lítio (localizada abaixo do banco do motorista).

Após muita expectativa, a Fiat acaba de estrear no mercado de híbridos do Brasil. Os SUVs Pulse e Fastback são os primeiros modelos da marca a receber tecnologia que combina eletrificação e sistema a combustão. A novidade chega para as versões Audace e Impetus de ambos os carros, com preços que partem de 125,9 mil.



No ciclo urbano, segundo a Fiat, o Fastback Hybrid teve uma redução média de 11,5% no consumo de gasolina e de 9,8% no de etanol. O carro percorreu 8,9 km/l com etanol e 12,6 km/l com gasolina . Na estrada, fez 9,8 km/l com etanol e 13,9 km/l com gasolina.



Já o Pulse Hybrid economizou 10,7% tanto na gasolina quanto no etanol em relação ao modelo a combustão. O veículo conseguiu rodar 9,3 km/l com etanol e 13,4 km/l com gasolina na cidade. No ciclo rodoviário, o consumo foi de 10,2 km/l com etanol e 14,4 km/l com gasolina. Os dados foram divulgados pela Fiat, com base no padrão de aferição do Inmetro.



De acordo com a italiana, o motor T200, aliado ao câmbio CVT de sete velocidades, com 130 cv e torque de 20,4 kgfm, continua sendo o mais potente da categoria. A montadora afirma que a eletrificação entrega melhor custo-benefício, fator importante para garantir competitividade no mercado de híbridos.