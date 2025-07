Fiat foi a montadora que mais vendeu carros no primeiro semestre de 2025

No acumulado do ano, a italiana já vendeu mais de 240 mil unidades

Com mais de 241 mil carros vendidos e 21,3% de market share, a Fiat foi a marca que mais emplacou veículos no primeiro semestre do ano no Brasil.

O Mobi foi o veículo mais vendido no mês entre os A-Hatchs com 6.347 unidades emplacadas e 46,9% de segment share.

SUVs híbridos



Em junho, as versões híbridas dos modelos Pulse e Fastback emplacaram 4.348 unidades, ficando ambas em primeiro lugar no mês. Já no acumulado do ano, a montadora continua na liderança do segmento com 28,6% de market share e 19.986 unidades emplacadas. Recentemente, os Fiat Pulse e Fastback 2026 foram lançados.

No acumulado do ano, a Strada é o veículo mais vendido do País há quatro anos consecutivos, e segue em primeiro lugar com 62.702 unidades comercializadas e 5,5% de market share.

Outros dois modelos aparecem entre os 10 carros mais vendidos em 2025: o Fiat Argo na quarta posição, com 44.467 emplacamentos, e o Fiat Mobi em sétimo lugar, com 33.231 unidades vendidas.