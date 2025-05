Fiat Pulse 2026 ganha teto solar e chega em cinco versões

Fiat Pulse versão Audace linha 2026 / Crédito: PEDRO BRITO

A Fiat renovou o SUV Pulse para deixá-lo mais competitivo no mercado. A linha 2026 chega com opção de teto solar e foi expandida para cinco versões, sendo duas novas. A expectativa é que o modelo rivalize com o Volkswagen Tera, que deve estrear no segundo semestre de 2025. A montadora retornou com a versão Drive 1.3 MT, opção de entrada da linha equipada com o motor Firefly e câmbio manual. Já a versão Turbo 200 AT ocupa posição de entrada do motor turbo. O modelo entrega 130 cv de potência e 200 Nm de torque quando abastecido com etanol.

Com o novo line-up, o Pulse tem três opções de motorização com o 1.3 Firefly, T200 e T200 Hybrid, sendo esta última a única opção híbrida da categoria. Conforme a montadora, o novo Pulse está com desenho frontal renovado, inspirado na esportividade do Fiat Fastback. Dessa forma, o modelo apresenta novas grades com temas verticais. O novo skidplate (grade inferior), mais largo e com temas geométricos, torna a frente do veículo imponente e o para-choque agora possui dois apliques laterais com acabamentos que variam conforme a versão, além das entradas de ar funcionais. Os protetores de para-lamas ganharam frisos aerodinâmicos laterais, acrescentando mais um toque esportivo ao SUV. A cabine tem painel em tons preto, cinza e prata com diferentes elementos, entre os quais: carregador por indução, painel 100% digital e o sistema multimídia com até 10,1" com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Com o porta-malas de 370 litros de capacidade e altura livre de solo de 1.550 mm.



Mudanças no visual Na versão Impetus T200 Hybrid, o pacote Sunroof adiciona teto panorâmico e farol de neblina, elevando o design e a sofisticação desta versão. Ainda no exterior, a roda de liga leve 16" da versão Audace foi reestilizada. Complementando as mudanças estéticas do modelo, o interior do Drive 1.3 ficou escurecido, assim como a versão Audace que, além dessa alteração, ganhou novo tecido. Já o Impetus chega na linha 2026 com painel de portas em couro.

Segurança Na parte da segurança, o modelo segue oferecendo o ADAS (Sistema Avançado de Assistência ao Condutor) a partir da versão Audace como opcional e standard na Impetus, em pacote que inclui frenagem automática de emergência, assistente de Permanência em Faixa, e a comutação dos faróis, que define entre o farol alto e baixo automaticamente.

Opções de cores O novo Pulse chega nas cores Preto Vulcano, Branco Banchisa, Vermelho Monte Carlo, Prata Bari, Cinza Strato, Cinza Silverstone e Azul Amalfi (exclusiva para versões híbridas). A versão Audace oferece teto bicolor por meio de opcional, enquanto na versão Impetus esta pintura é de série.



Veja imagens do novo Fiat Pulse Marcha do Fiat Pulse 2026 Crédito: PEDRO BRITO Bancos condutor e passageiro do Fiat Pulse 2026 Crédito: PEDRO BRITO Visão do condutor no Fiat Pulse 2026 Crédito: PEDRO BRITO Fiat Pulse Turbo 200 linha 2026 Crédito: PEDRO BRITO Fiat Pulse versão Audace linha 2026 Crédito: PEDRO BRITO Fiat Pulse versão Turbo 200 linha 2026 Crédito: PEDRO BRITO Fiat Pulse versão Impetus 2026 Crédito: PEDRO BRITO Versões e equipamentos Drive 1.3 MT Motor Firefly 1.3 aspirado

Transmissão manual

Cluster 3,5’’

Multimídia 8,5’’

A/C Digital

Barras de teto

Farol em LED

Retrovisores elétricos

Maçaneta na cor preta

Rodas de Aço 16’’

Bancos em tecido Opcional:

- Pacote Plus que inclui rodas de liga leve 16’’, sensor de estacionamento e câmera de ré Drive 1.3 AT Itens da versão anterior (Drive 1.3 MT) somados a:

Transmissão automática

Modo Sport

Piloto Automático

Maçaneta na cor da carroceria Opcional: - Pacote Plus que inclui rodas de liga leve 16’’, sensor de estacionamento e câmera de ré Turbo 200 AT Itens da versão anterior (Drive 1.3 AT) somados a: