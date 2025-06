Fastback 2026: SUV cupê da Fiat chega ao mercado a partir de R$ 119.990

A montadora italiana Fiat lançou o Fastback 2026 . O SUV cupê mantém o padrão já consolidado nas versões anteriores, com mudanças pontuais, como a reformulação do design frontal do carro — agora alinhado aos novos modelos da marca — e a inclusão de teto solar. O modelo chega ao mercado em cinco versões, com preços a partir de R$ 119.990. Confira:

A versão de entrada, Turbo 200, pode ser equipada com um pacote opcional de R$ 4 mil, que adiciona itens de conforto e estilo: chave presencial, partida remota, câmera de ré, carregador por indução, maçanetas na cor da carroceria, retrovisores com acabamento em black piano e rodas de liga leve de 17 polegadas com design exclusivo.

O teto solar, novidade na linha 2026, está disponível como item opcional nas versões Impetus e Limited Edition. Já na versão esportiva Abarth, o teto panorâmico é item de série, assim como a regulagem elétrica do banco do motorista, o sistema de monitoramento de ponto cego e os bancos com visual esportivo.

Na parte traseira, o destaque continua sendo o expressivo porta-malas — um dos principais trunfos do modelo. São 600 litros de capacidade, que podem chegar a 1.087 litros com o banco traseiro rebatido. O espaço interno também impressiona, com 15 porta-objetos distribuídos entre os bancos dianteiros e traseiros, somando mais 28 litros de armazenamento.

Novo design do para-choque frontal traz detalhes verticais Crédito: Guilherme Carvalho/O POVO Fastback Impetus chega ao mercado a partir de R$ 167.990 Crédito: Divulgação/Fiat

Duas motorizações e desempenho esportivo: o que esperar do Fiat Fastback



O Fastback 2026 chega ao mercado com duas opções de motorização, que equilibram desempenho e eficiência. A versão de entrada é equipada com o motor 1.0 turbo T200, que entrega 130 cv com etanol e 125 cv com gasolina. O torque é de 20,4 kgfm, independentemente do combustível. Todas as versões com esse motor utilizam câmbio automático CVT, que proporciona trocas suaves e desempenho adequado ao uso urbano e familiar.



As versões Audace e Impetus trazem como diferencial o sistema mild hybrid, com bateria auxiliar de 12V que atua nos momentos de partida e retomada. Essa solução visa melhorar o consumo e reduzir as emissões, sem alterar diretamente potência ou torque.