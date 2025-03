Volkswagen anuncia início da produção do SUV Tera no Brasil

O SUV Tera , da Volkswagen, projetado na fábrica de Taubaté (SP), teve sua 'avant-première' no Carnaval do Rio de Janeiro, desfilando em uma ação inédita na Marquês de Sapucaí, e chegará ao mercado brasileiro no primeiro semestre deste ano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Volkswagen é líder de vendas no Brasil com toda a família intitulada "SUVW", formada atualmente pelo Novo T-Cross, Novo Nivus, Taos e Tiguan, que já somam 26.024 unidades vendidas neste ano (janeiro a 13 de março). O Novo T-Cross é o SUV mais vendido do Brasil, com 14.128 unidades comercializadas de janeiro a março de 2025.