Fiat Fastback chega a 100 mil unidades comercializadas no Brasil

Lançado em setembro de 2022 no Brasil, o Fastback, da Fiat, primeiro SUV Coupé da italiana, alcançou a marca de 100 mil unidades vendidas no Brasil no mês de janeiro de 2025. O modelo também ganhou versão híbrida em novembro do ano passado.

Produzido no Polo Automotivo Stellantis de Betim (MG), o Fastback é o segundo SUV da Fiat a ser produzido no Brasil. O primeiro foi o Pulse, que atingiu 150 mil unidades emplacadas em junho do ano passado. Em 2024, o Fastback emplacou 48.060 unidades, aponta a montadora.