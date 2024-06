Primeiro lote do Blazer EV, carro 100% elétrico da Chevrolet, desembarca no Brasil

O veículo desembarcou na tarde desta segunda-feira, 17, no porto de Vitória, no Espírito Santo

O primeiro lote comercial do Blazer EV, carro 100% elétrico da Chevrolet, desembarcou na tarde desta segunda-feira, 17, no porto de Vitória, no Espírito Santo.

O anúncio feito nas redes da General Motors South America disse que "o SUV esportivo premium elétrico chega em breve ao mercado para marcar o início do período de maior transformação da empresa no Brasil".

Para Fabio Rua, vice-presidente da GM América do Sul, este é um momento histórico para a empresa, que se prepara para celebrar 100 anos de atividades no País. "Estamos focados na mobilidade sustentável e o Blazer EV inaugura um novo patamar tecnológico entre os elétricos. Outras importantes novidades estão por vir", encerra.