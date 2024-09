Chevrolet inicia pré-venda do Blazer EV

Chevrolet começa pré-venda do novo Blazer EV. Entregas serão feitas em outubro de 2024 Crédito: Divulgação/GM

A pré-venda do Blazer EV começa nesta terça-feira, 17, na página on-line da Chevrolet. As entregas do primeiro SUV esportivo premium da marca iniciam em outubro. Os clientes que adquirirem o elétrico na pré-venda poderão escolher, entre duas opções de carregadores residenciais rápidos, portátil de até 7 kWh ou wallcharger de até 22 kWh, terão um ano de crédito para recarga pública na rede EZVolt de até 1.200 kWh — o suficiente para rodar, em média, 5.600 km —, e agendamento antecipado em até 24 horas para recarga nos aparelhos da EZVolt pelo aplicativo da Chevrolet. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, o modelo oferece quatro anos dos serviços OnSta, myChevrolet App e 20 GB mensal para o Wi-Fi nativo do carro, dois anos de cobertura do Chevrolet Road Service e um ano de isenção de mensalidade do "Sem Parar", três anos de revisões programadas gratuitas (ou até 30 mil quilômetros) com opção de serviço "leva e traz".

Donos do Chevrolet Bolt EV e Bolt EUV têm R$ 40 mil de valorização na troca pelo Blazer EV. Condição especial para blindagem avançada com manutenção da garantia de fábrica do veículo. O SUV elétrico também é ofertado por meio de assinatura exclusiva para pessoa jurídica, com planos de 12, 24 e 36 meses, pela GM Fleet, marcando a estreia do serviço em território nacional. Detalhes do Blazer EV

O Blazer EV chega com tecnologias como a plataforma Ultium e cockpit virtual com Google built-in, com acabamento RS, tração traseira, 347 cavalos (cv) de potência e bateria de 102 Quilowatt-hora (kWh).

Segundo o Inmetro, ele chega a 481 km no ciclo e vai de 0 a 100 km/h em 5,8 segundos. De acordo com a norte-americana, o tempo de recarga é cerca de 3,5 vezes mais eficiente do que em EVs tradicionais. Quanto a conectividade, o painel é totalmente digital e configurável, composto por duas telas, de 11 e 17,7 polegadas, e conta com o sistema Google built-in nativo. Ele une o Google Assistant, o Google Maps e o Google Play que, junto com o OnStar, o Wi-Fi e o myChevrolet app, não depende de um smartphone para projetar aplicativos. Também permite uma conexão com um número superior de serviços e a interagir com casas inteligentes.